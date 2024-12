Seis de cada diez venezolanos cree que González Urrutia tomará posesión en enero

Con un margen similar (64%) una mayoría cree que el continuo apoyo de los militares a la coalición gobernante es fundamentalmente incorrecto. Según el informe de ClearPath este resultado “pone de relieve una brecha cada vez mayor entre la demanda pública de democracia y el papel de los militares en el mantenimiento del estatus quo”.

En el informe ejecutivo de la firma se indica que María Corina Machado González “siguen siendo las figuras más convincentes y unificadoras del movimiento de oposición de Venezuela. La mayoría de los venezolanos califica favorablemente tanto a Machado (53%) como a González (52%)”.

La firma destaca que Machado y González “son las dos únicas figuras políticas que tienen un índice de favorabilidad positivo neto y disfrutan de índices de favorabilidad dos veces más fuertes que otros líderes de la oposición”.

Por otra parte, indican que “este significativo respaldo popular se ve reforzado aún más por la creencia de los no chavistas de que Machado y González están alineados (80%) y que representan las mejores opciones para liderar la oposición (76%). Este apoyo se extiende especialmente a Machado, ya que el 65% de los no chavistas la consideran la mejor representante de la oposición, frente a sólo el 12% que dice lo mismo sobre González y el 9% que tiene una opinión similar sobre la Plataforma Unitaria”.

Edmundo González ganador.png

A la fecha, son más los venezolanos que creen que González asumirá la presidencia el 10 de enero que los que piensan que Maduro iniciará ese día un tercer mandato. En concreto 48% asegura que González tomará posesión, en comparación con el 39% que considera que será Maduro. El 13% no está seguro o cree que será otra persona.

Esto incluye a 83% de los votantes de la oposición que creen que González tomará el poder el 10 de enero. Si Maduro no cede el poder, el 47% de los no chavistas dicen que están muy o algo dispuestos a protestar, aunque no se especifica en el estudio el tipo de protestas que están dispuestos a realizar.

Población sin miedo.png

En el caso de las sanciones a funcionarios que integren la coalición gobernante, la firma sostiene que tres cuartas partes de los ciudadanos apoyan sanciones individuales a los funcionarios venezolanos. Según las opciones evaluadas en el estudio “la presión y las sanciones internacionales se consideran los medios más eficaces para obligar a Maduro a dimitir, seguidas de huelgas generalizadas, presión diplomática y protestas públicas”

Sobre este tema la mayoría de quienes se dicen opositores consideran que la transferencia de poder de Maduro a González es la manera más rápida de levantar las sanciones. En el caso de quienes se dicen chavistas, 48% sostiene que lo mejor es que se negocie el levantamiento de las sanciones con EEUU.

Liderazgo militar .png Liderazgo militar.

Entre quienes no se identifican como chavistas-maduristas la presión internacional y las sanciones se consideran la “forma más eficaz de presionar a Maduro para que salga del poder”. Con esta idea concuerda 27% de los opositores, mientras 24% se inclina por pensar que los procedimientos ante la justicia internacional constituyen la mejor herramienta para presionar.

La posibilidad de realizar nuevas elecciones como mecanismo para levantar las sanciones al país es avalada por una minoría de ambos grupos. 6% de los opositores y 4% de los chavistas consideran a los nuevos comicios como el paso previo al levantamiento de sanciones.

El estudio de ClearPath se realizó entre el 1 y 9 de diciembre de 2024. Consistió en 1.200 entrevistas cara a cara con adultos mayores de 18 años, distribuidos representativamente por edad, género, nivel de educación y región. En la ficha técnica del estudio no se precisa si las entrevistas se realizaron en hogares o en puntos muestrales.