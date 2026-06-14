domingo 14  de  junio 2026
SINIESTRO

Seis muertos en colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro

Las aeronaves colisionaron en el aire y una, explotó al impactar el suelo, en un estacionamiento para autos eléctricos. 20 vehículos quedaron calcinados

Uno de los helicópetros siniestrados. (Redes Sociales)

Uno de los helicópetros siniestrados. (Redes Sociales)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

RíO DE JANEIRO — Al menos seis personas murieron este domingo, 14 de junio, después de que dos helicópteros chocaron en vuelo en el oeste de Río de Janeiro, informaron los bomberos en un comunicado.

Las seis víctimas mortales son los cuatro pasajeros de uno de los helicópteros, el piloto y comandante de la otra aeronave. No se han difundido más datos sobre la identidad de los fallecidos sino sobre el origen y destino de los vuelos.

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“Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos”, señala el texto.

Una de las aeronaves explotó al impactar contra el suelo.

El accidente ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona de Barra da Tijuca.

Imágenes difundidas por medios locales mostraban una densa columna de humo negro elevándose desde la concesionaria, donde varios autos estaban en llamas.

Según los bomberos, el incendio afectó al menos a 20 vehículos eléctricos estacionados en el aparcamiento de una iglesia abandonada que alquiló el espacio a la empresa china de coches eléctricos BYD para estacionar vehículos.

Vecinos se quejan

En redes sociales, los residentes de la región reportan un aumento en el número de aeronaves que vuelan cerca de edificios, a menudo por debajo de la altura permitida.

Un residente de Recreio comentó: "Lamentablemente, esto no me sorprende. Tuvimos un problema aquí en el condominio donde un piloto realizaba maniobras arriesgadas para visitar a su amigo que vivía en un ático junto a la iglesia de Sara Nossa Terra. Solo dejó de hacerlo después de que lo denunciamos a la ANAC".

Aumenta el flujo de helicópteros

Según los informes de los residentes, el flujo de helicópteros ha aumentado en la región, especialmente en zonas habitadas y cerca de edificios residenciales. Varias personas afirman que las aeronaves vuelan con frecuencia por debajo de la altitud de seguridad.

Según las reglas de vuelo visual (VFR, por sus siglas en inglés), en las que el piloto navega basándose en referencias visuales en tierra y alrededor de la aeronave, el helicóptero debe mantener una altitud mínima de 500 pies, aproximadamente 150 metros desde el suelo.

"¡Lamento mucho lo sucedido en el accidente! Siempre llevo tiempo hablando del peligro que supone que estos helicópteros vuelen tan cerca de los edificios cuando la ruta debería ser sobre el mar. Ya he escrito a la ANAC (Agencia Nacional de Aviación Civil), a la Asociación y a los concejales. Pero a nadie le interesa el asunto", expresó un residente en las redes sociales.

Una joven que trabaja en un centro comercial del barrio, a una distancia aproximada de 1 km del lugar del accidente, escribió: "Trabajo en Américas Shopping, en una zona abierta con vista al cielo. La cantidad de helicópteros que vuelan tan cerca unos de otros y a baja altura es aterradora. Le comenté a una amiga que esto tenía que pasar tarde o temprano".

El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste del país, provocando la muerte del piloto y el copiloto.

FUENTE: Con información de AFP, O Globo y redes sociales

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