¡Se queda! Real Madrid anuncia renovación de contrato para Vinicius

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra tras anotar el quinto gol de su equipo en un partido contra el Salzburgo, el 22 de enero de 2025.

MADRID.- El Real Madrid puso fin al culebrón de la posible salida del delantero brasileño Vinicius con el anuncio este jueves de su renovación hasta 2032.

Vinicius, que llegó al gigante blanco con 18 años en 2018, ha jugado 375 partidos, con 128 goles y 14 títulos, entre ellos dos Ligas de Campeones de Europa .

"Su contribución a todos estos títulos ha sido trascendental por su juego, sus asistencias y sus goles, entre ellos los que marcó en las dos últimas finales de Champions League que ha ganado el Real Madrid: la Decimocuarta (París, 2022) y la Decimoquinta (Londres, 2024)", subrayó el gigante blanco en su comunicado sobre un jugador que terminaba su contrato en 2027.

En las últimas semanas el Arsenal había mostrado gran interés por firmar al internacional brasileño, que finalmente se quedará en la capital española.

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La renovación de Vinicius, de 26 años, llega cuatro horas después del anuncio del fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, convertido en el jugador más caro en la historia del Merengue, que pagó, según medios de prensa, unos 160 millones de dólares por su traspaso procedente del Leipzig.

Diomandé llega para ser titular en el costado derecho del ataque junto a las estrellas Kylian Mbappé y Vinicius y bajo las órdenes del portugués José Mourinho, de regreso a Madrid trece años después de su primer paso por el banquillo del club.

La nueva joya

El Real Madrid anunció este jueves el fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé, de 19 años, por un monto estimado por la prensa española en 140 millones de euros, variables incluidas, lo que lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del club madrileño.

"El Real Madrid C. F. y el RB Leipzig han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Yan Diomandé, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas siete temporadas, hasta el 30 de junio de 2033", escribió el Real Madrid en un comunicado, sin ofrecer más cifras sobre la operación.

Según la prensa española, el acuerdo se habría cerrado en torno a los 140 millones de euros (cerca de 160 millones de dólares), primas incluidas, lo que convertiría al joven internacional marfileño en el jugador más caro de la historia del gigante español y del continente africano, muy por delante de su compañero de selección Bryan Mbeumo (Manchester United).

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Yan Diomandé, que llegó al Leipzig en el verano de 2025 procedente del club español Leganés, en la periferia de Madrid, explotó la temporada pasada con 12 goles y 8 asistencias en la Bundesliga, competición en la que fue elegido mejor jugador joven.

El extremo de 19 años, capaz de jugar tanto por la derecha como por la izquierda, era uno de los futbolistas más codiciados del mercado de fichajes, tras sus actuaciones con el RB Leipzig y con Costa de Marfil en el Mundial de Norteamérica.

FUENTE: AFP