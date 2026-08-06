De tres centros a una red integral: Leon Medical Centers celebra 30 años de compromiso con Miami

La secuencia aérea recreó una silueta arquitectónica como parte del relato sobre el nacimiento y la evolución de la compañía.

Los dispositivos crearon un final inspirado en el leon, como parte del homenaje visual a la identidad de Leon Medical Centers.

Luces rojas, blancas y azules iluminaron el horizonte conformando la bandera de EEUU, como símbolo de gratitud y amor a esta gran nación.

Una bandera formada por luces integró el recorrido visual dedicado a los orígenes y la trayectoria de la familia León.

Quinientos drones dibujaron en el cielo de Miami el emblema conmemorativo por las tres décadas de Leon Medical Centers.

El icónico tema "Ya Viene Llegando", cerró el evento desde la propia voz de su creador Willy Chirino.

Directivos y miembros de la familia León protagonizaron la fiesta de aniversario.

Willy Chirino y su banda, acompañaron la emotiva velada en la Torre de la Libertad de Miami.

Benjamin León Jr. Benjamín León Jr., fundador de Leon Medical Centers y actual embajador de Estados Unidos en España y Andorra, durante su intervención en el acto de conmemoración.

MIAMI.- Quinientos drones convirtieron el cielo del centro de Miami en una pantalla de luces para narrar tres décadas de historia. Las figuras, sincronizadas con música, sobrevolaron la Torre de la Libertad y cerraron una celebración en la que Leon Medical Centers reunió sus orígenes, el presente de la compañía y la continuidad de un legado familiar ligado al cuidado de los adultos mayores.

Una presentación en vivo de Willy Chirino y su banda acompañó la velada, dedicada también a reconocer a quienes han contribuido al desarrollo de la institución desde su fundación, en 1996.

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Más allá del espectáculo, el aniversario permitió dimensionar la evolución de un proyecto que comenzó con tres sedes y se convirtió en una extensa red de atención para beneficiarios de Medicare en Miami.

Quinientos drones dibujaron en el cielo de Miami el emblema conmemorativo por las tres décadas de Leon Medical Centers. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La elección de la Torre de la Libertad aportó un significado especial. El histórico edificio recibió y orientó a miles de cubanos llegados a Estados Unidos durante la década de 1960, una experiencia estrechamente relacionada con la trayectoria de la familia León.

Benjamín León Jr., fundador de Leon Medical Centers y actual embajador de Estados Unidos en España y Andorra, salió de Cuba a los 16 años. Su historia en el sector sanitario comenzó en 1964, cuando junto con su padre participó en la creación de una clínica dirigida a exiliados cubanos que enfrentaban barreras lingüísticas y dificultades para acceder a servicios médicos.

Al recordar el camino recorrido, atribuyó los resultados a una labor compartida entre ejecutivos, profesionales y empleados.

“Lo tomo de una manera muy personal, pero esto no es obra de un solo individuo. Muchas personas han colaborado para hacer de Leon Medical Centers lo que es hoy”, afirmó en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Aunque actualmente cumple funciones diplomáticas en Madrid, aclaró que durante la conmemoración hablaba exclusivamente desde su condición de creador de la empresa.

“Soy embajador de Estados Unidos en España, pero hoy no estoy aquí en esa posición. Estoy como fundador de Leon Medical Centers”, puntualizó.

La historia familiar en esta industria supera las seis décadas, aunque la compañía abrió sus puertas hace 30 años.

“Leon llega a este aniversario, pero nuestra familia lleva más de 60 años vinculada con el cuidado de la salud en esta comunidad”, explicó Benjamín León III, director ejecutivo de la organización y representante de la tercera generación.

El ejecutivo amplió el reconocimiento a una plantilla que supera los 3.000 integrantes.

“Esta no es solamente una celebración de la familia León, sino de todos los empleados que forman parte de ella, se levantan cada día, van a los centros y atienden a los pacientes con una sonrisa y el corazón abierto”, expresó.

La secuencia aérea recreó una silueta arquitectónica como parte del relato sobre el nacimiento y la evolución de la compañía. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Leon Medical Centers nació con el propósito de atender especialmente a personas mayores que no siempre encontraban una respuesta oportuna dentro del sistema tradicional.

“Escogimos trabajar con la población de mayor edad porque no tenía suficiente acceso al cuidado médico cuando lo necesitaba”, señaló León III.

Actualmente, la institución dispone de ocho centros en Miami-Dade y una red de más de 2.300 profesionales que atiende a cerca de 40.000 beneficiarios de Medicare.

Su estructura reúne médicos primarios y especialistas, farmacias, laboratorios, odontología, oftalmología, transportación, asistencia domiciliaria, equipos médicos y programas de vida saludable. Cuenta además con un centro quirúrgico y el Leon Women’s Health Institute.

Su cartera de servicios reúne atención primaria, médicos especialistas, farmacias, laboratorios, odontología, oftalmología, asistencia domiciliaria y equipos médicos. Entre las especialidades disponibles figuran cardiología, oncología, neurología, endocrinología, gastroenterología, ortopedia, podiatría, urología y rehabilitación.

La sede de Flagler brinda atención de urgencias las 24 horas. La asistencia se complementa con transportación gratuita, acompañamiento dentro de las instalaciones, seguimiento telefónico, ayuda con los medicamentos y actividades de ejercicio y socialización.

“Comenzamos con tres centros y durante estos años evolucionamos hasta contar con un centro quirúrgico, el centro de la mujer y tecnología avanzada de imágenes, como resonancia magnética y tomografía”, detalló León III.

Esa transformación respondió a la intención de coordinar diferentes prestaciones dentro de una misma estructura, según explicó el fundador.

“Hemos construido un sistema de salud integrado. Los servicios están bajo un mismo techo y aquellos que no se encuentran físicamente allí también son coordinados por nosotros”, indicó León Jr.

El empresario sostuvo que ese control sobre las distintas etapas permite ofrecer un tratamiento más organizado y mantener un estándar uniforme.

“Nuestra meta nunca fue, no ha sido ni será abrir centros médicos por abrirlos. Se trata de mejorar vidas”, enfatizó.

Benjamin León Jr. Benjamín León Jr., fundador de Leon Medical Centers y actual embajador de Estados Unidos en España y Andorra, durante su intervención en el acto de conmemoración. IVÁN PEDRAZA - DLA

Según sus cálculos, Leon Medical Centers ha atendido a más de un millón de personas desde 1996. El fundador señaló que el verdadero significado de esa cifra está en el efecto de la asistencia recibida.

“Sé que hemos mejorado vidas. Uno no triunfa por lo que construye para sí mismo, sino por aquello que logra construir para ayudar a los demás”, manifestó.

León Jr. también destacó el respaldo recibido a lo largo de estos años.

“Somos número uno en el país, según la opinión de nuestros propios miembros, y así lo dice el Gobierno”, afirmó.

El plan Leon Health recibió para 2026 una calificación de cinco estrellas, la máxima concedida por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) dentro de su sistema de evaluación de los planes Medicare Advantage y de medicamentos recetados.

Benjamín León III considera que la excelencia clínica debe ir acompañada de un trato capaz de ofrecer seguridad, respeto y cercanía a quienes llegan a las instalaciones.

“La prioridad es que sean atendidos con un estándar de cinco estrellas, independientemente de su condición. En Leon, nuestros pacientes siempre son VIP”, sostuvo.

Ese acompañamiento adquiere una dimensión adicional entre hijos y nietos que trabajan, viven lejos o no disponen del tiempo necesario para supervisar constantemente las consultas y tratamientos de sus familiares.

“Yo les digo a muchas personas que en Leon no tienen que preocuparse, porque nosotros nos preocupamos por ellos”, expresó.

El director ejecutivo indicó que quienes cruzan las puertas de la organización confían en que alguien supervisará cada aspecto de su asistencia.

“Hay familiares que no siempre pueden dedicar el tiempo necesario para asegurarse de que sus seres queridos estén bien cuidados. Ese es un compromiso adicional que asumimos con mucha seriedad”, añadió.

La próxima etapa, adelantó, estará marcada por la incorporación de nuevos recursos sin perder el componente humano que ha definido el proyecto.

“El futuro consiste en continuar creciendo, mejorando y brindando a nuestros pacientes lo mejor que exista en medicina y tecnología”, aseguró.

Directivos y miembros de la familia León protagonizaron la fiesta de aniversario. IVÁN PEDRAZA - DLA

La continuidad generacional ocupa un lugar central en ese propósito. León III reconoce que debe preservar una obra edificada primero por su abuelo y consolidada posteriormente por su padre. Su propio hijo ya participa en la empresa, lo que abre la posibilidad de que una cuarta generación mantenga el camino iniciado en 1964.

“Tengo zapatos muy grandes que llenar: los de mi abuelo y los de mi padre. Es un honor y también una gran responsabilidad continuar lo que ellos comenzaron. Espero que mi hijo preserve algún día este legado”, dijo.

León Jr., por su parte, evita definir su contribución únicamente a partir de la dimensión alcanzada por la compañía.

“Quisiera que me recordaran como un hombre normal: hijo, padre, esposo, abuelo y bisabuelo, pero que entregó su vida a servir. De eso se trata, no de construir para uno, sino para los demás”, sostuvo.

Cuando las luces de los drones se apagaron sobre el horizonte, la Torre de la Libertad permaneció como testigo de dos historias conectadas: la de una ciudad marcada por el exilio y la de una familia que encontró en la atención a sus adultos mayores una manera de retribuir la oportunidad de comenzar nuevamente.

El fundador cerró la noche con palabras diferenciadas para quienes han acompañado el recorrido de Leon Medical Centers.

“A los trabajadores les digo que me siento muy orgulloso de ellos. A los pacientes les agradezco el apoyo y la confianza; asumimos con enorme seriedad el cuidado de su salud. Y a la comunidad de Miami, gracias humildemente por el respaldo que nos ha dado y que sé que nos seguirá dando”, concluyó.