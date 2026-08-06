Sur de Florida entra en la temporada de mareas altas con riesgo de inundaciones costeras

MIAMI. - Las comunidades costeras del sur de Florida afrontarán entre el miércoles 12 y el sábado 15 de agosto el primer periodo de mareas reales de la temporada 2026 —las mareas más altas del año, conocidas en inglés como king tides—, capaces de provocar inundaciones temporales en calles, estacionamientos y sectores de baja elevación en Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

El aviso coincide con el arranque de la temporada de mareas altas, para la cual el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida (SFWMD) ya difunde pronósticos semanales que estarán disponibles hasta noviembre. Esos boletines describen las condiciones —como la fuerza y la dirección del viento y las corrientes oceánicas— que pueden elevar o reducir el nivel del agua más allá de los valores previstos.

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Un calendario que se extiende hasta noviembre

El calendario difundido por Miami-Dade, basado en las predicciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) para la estación de Virginia Key, identifica un segundo episodio entre el 27 y el 31 de agosto. Después habrá nuevos periodos en septiembre y octubre, con los intervalos más intensos proyectados del 24 al 30 de septiembre y del 23 al 30 de octubre, cuando el nivel del mar suele alcanzar sus valores anuales más altos.

Esa concentración otoñal responde a que el océano se encuentra más caliente y a que los vientos estacionales empujan el agua hacia la costa. Estas mareas también se acentúan alrededor de la luna nueva y la luna llena, cuando la atracción gravitatoria resulta mayor.

Qué son las mareas reales

Las mareas reales corresponden a las mareas altas más pronunciadas previstas durante el año. Aunque forman parte de un ciclo astronómico periódico y no constituyen por sí solas una emergencia, pueden elevar el agua por encima de muros de contención, desagües y bordes de canales.

Cada episodio suele durar cerca de tres horas y, en ocasiones, produce la llamada “inundación de día soleado”, que anega vías incluso sin lluvia.

Miami-Dade advirtió que el aumento del nivel del mar altera ese patrón. Según el Condado, estas inundaciones aparecen “con mayor frecuencia, duran más y llegan más tierra adentro” que en el pasado.

Comunidades y barrios bajo vigilancia

Los efectos suelen concentrarse en Miami Beach, Key Biscayne, Sunny Isles Beach y otras zonas situadas junto al océano, la Bahía de Biscayne, el río Miami y la red de canales del condado. También se sienten en áreas vulnerables de Broward y Palm Beach.

Fort Lauderdale presenta una exposición particular por su baja elevación y por la cantidad de canales que cruzan la ciudad. Allí, un nivel freático elevado tras varios días de lluvia dificulta el drenaje y favorece la acumulación de agua en vías cercanas a la costa.

En octubre de 2025, episodios similares dejaron calles anegadas, muros de contención superados en el Riverwalk y agua a los pies de comensales en restaurantes del río Miami.

La altura que alcanza el mar no depende solo de la Luna y el Sol. Los vientos hacia tierra, el oleaje, la temperatura del océano y los aguaceros pueden hacer que el agua suba más de lo anticipado; otras condiciones atmosféricas reducen el impacto previsto.

Recomendaciones para residentes y navegantes

Las autoridades aconsejan trasladar los automóviles a terrenos elevados antes de las mareas altas. Si un vehículo entra en contacto con agua salada, conviene lavarlo con agua dulce para reducir la corrosión en frenos, chasis y otros componentes.

El Servicio Nacional de Meteorología insiste en que “el agua salada es corrosiva” y puede dañar de forma permanente los vehículos.

Tampoco se recomienda conducir ni caminar por áreas inundadas, ya que el agua puede ocultar huecos, objetos cortantes o contaminantes del alcantarillado. Los navegantes deben considerar que la mayor altura de la marea reduce el espacio libre bajo algunos puentes.

Los residentes pueden consultar las zonas vulnerables y el calendario completo en el portal de Miami-Dade (miamidade.gov), mientras el SFWMD mantiene herramientas de seguimiento para las estaciones costeras del sur de Florida.