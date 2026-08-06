viernes 7  de  agosto 2026
MUNDO

España se prepara para eclipse total de Sol

A pocos días del espectáculo celeste, ciudades y pequeños pueblos españoles ultiman los preparativos para recibir a visitantes

Eclipse de Sol.

Eclipse de Sol.

EUROPA PRESS
Gafas para eclipse de Sol.

Gafas para eclipse de Sol.

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Eclipse de Sol.

Eclipse de Sol.

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Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

España se prepara para mirar al cielo. El 12 de agosto, un eclipse total de Sol oscurecerá durante unos minutos parte del país y atraerá a miles de viajeros, fotógrafos, científicos y aficionados a la astronomía, convirtiendo ciudades y pequeños pueblos en escenarios privilegiados para presenciar uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del planeta.

A pocos días del espectáculo celeste, ciudades y pequeños pueblos de España ultiman los preparativos para recibir a los visitantes. Entre las medidas previstas figuran áreas habilitadas para la observación, controles de acceso, dispositivos de asistencia y seguridad, así como servicios médicos para atender cualquier eventualidad.

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Entre los preparativos resalta la distribución de gafas deseflables especiales, ya que la autoridad sanitaria recomienda usar aquellas que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Nunca use gafas de sol comunes, ni placas radiográficas ni métodos caseros, ya que no protegen los ojos y pueden causar daños graves a la vista.

Consciente del atractivo internacional del eclipse, la agencia de promoción turística Turespaña lo ha incorporado entre los principales motivos para visitar el país este año. Al mismo tiempo, operadores turísticos y establecimientos hoteleros ofrecen paquetes especiales que facilitan la estancia durante los días del acontecimiento.

Entre los destinos recomendados para disfrutar de la mejor visibilidad destacan Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza, Bilbao, León, Zamora, Santander y Oviedo, además de numerosas localidades cercanas y ubicadas dentro de la franja de totalidad.

De hecho, Iberia anuncia un vuelo especial para presenciar el fenómeno astronómico desde el aire. El vuelo lleva el código IB1473 en homenaje al año de nacimiento del astrónomo polaco Nicolás Copérnico y está previsto que despegue desde Madrid a bordo de un moderno Airbus A321XLR.

El eclipse se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultando parcial o totalmente su luz. En un eclipse total, la alineación es perfecta y, durante unos minutos, el paisaje queda sumido en un crepúsculo inesperado. La temperatura puede descender ligeramente y la corona solar, normalmente invisible por el intenso resplandor del Sol, se hace visible ante los ojos de todos.

Las condiciones geográficas convierten a diversas regiones españolas en escenarios privilegiados para contemplar el fenómeno. Espacios naturales, áreas rurales y zonas costeras con baja contaminación lumínica ofrecen excelentes condiciones de observación, lo que ha despertado el interés de fotógrafos, astrónomos, aficionados y viajeros procedentes de distintos países.

Más allá de su interés científico, el eclipse representa una oportunidad para descubrir nuevos destinos. Hoteles, oficinas de turismo y empresas especializadas organizan observaciones guiadas, conferencias, talleres, actividades culturales y experiencias gastronómicas diseñadas para complementar la visita.

Para muchas localidades, especialmente aquellas alejadas de los circuitos turísticos tradicionales, el acontecimiento supone una oportunidad excepcional para atraer visitantes y proyectarse internacionalmente como destinos vinculados al turismo de naturaleza y la divulgación científica.

Quienes tengan la oportunidad de presenciar el eclipse vivirán un espectáculo tan breve como inolvidable. Durante apenas unos minutos, la transformación de la luz, el cambio del paisaje y la emoción compartida por miles de personas convierten este fenómeno en una experiencia única.

Especialistas recuerdan que la observación debe realizarse exclusivamente con gafas certificadas para eclipses solares. Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones oculares permanentes.

La combinación de ciencia, naturaleza y turismo convierte al eclipse total de Sol en uno de los grandes atractivos de España este año, ofreciendo a viajeros la posibilidad de presenciar uno de los espectáculos naturales más extraordinarios del planeta.

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