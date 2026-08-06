Plan de Salvación Nacional traza en Miami el "día después" para la reconstrucción de Cuba

El Plan de Salvación Nacional sobre Cuba es analizado a profundida en el Miami Dade College

MIAMI. - Con el fin de consolidar una hoja de ruta técnica y evitar la improvisación ante un eventual y casi previsible colapso de la dictadura en Cuba, opositores políticos, especialistas técnicos y delegaciones diplomáticas de Europa y América Latina se congregaron en el Miami Dade College, Florida, para perfeccionar el Plan de Salvación Nacional.

Convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), la sesión de trabajo abordó soluciones urgentes y de largo plazo en áreas de gobernabilidad, energía, economía de mercado, seguridad ciudadana y justicia transicional, bajo la premisa de que la movilización ciudadana en la isla ya marca el inicio de un cambio político irreversible.

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«Cuba ya está en transición»

Durante las sesiones de trabajo, la convicción de un cambio irreversible en la isla marcó el tono de las intervenciones. El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y expreso político, José Daniel Ferrer, declaró de manera categórica que «Cuba ya está en transición».

Según Ferrer, el notable incremento de las protestas populares, los cacerolazos nacionales y la pérdida del miedo por parte de la ciudadanía demuestran que la población decidió enfrentar al régimen de manera directa.

Asimismo, Ferrer destacó que las fuerzas represivas enfrentan serias dificultades para reclutar jóvenes y que muchos oficiales prefieren pedir la baja antes de reprimir a sus propias familias en las calles de la isla.

La arquitectura para un gobierno provisional

Por su parte, el líder de la ARC, Orlando Gutiérrez-Boronat, insistió en que el propósito de este esfuerzo unitario «no es usar el poder para llegar al poder», sino facilitar la instalación de un gobierno de carácter transitorio que devuelva de forma plena la soberanía al pueblo cubano.

Gutiérrez-Boronat resaltó que este plan de más de 50 páginas cuenta con el aporte de comisiones civiles clandestinas que operan dentro de Cuba a pesar de los grandes riesgos.

El exdiplomático y expreso político Luis Zúñiga añadió que el proyecto provee un marco legal e institucional básico que garantiza la gobernabilidad y evita el caos desde el primer día.

Seguridad y elecciones sin adoctrinamiento

La seguridad y el orden público también ocuparon un lugar prioritario en los debates. El exjefe de policía Manuel Morales propuso diez prioridades para la seguridad civil de Cuba.

Morales destacó la necesidad de despolitizar la policía, separar los cuerpos de inteligencia de la seguridad pública y depurar la institución de oficiales involucrados en violaciones de derechos humanos, tortura y corrupción.

En el ámbito político y civil, la presidenta del Miami Dade College, Madelin Pumariega, enfatizó el rol que tendrá la educación en el nuevo escenario.

Pumariega afirmó que «un pueblo educado es un pueblo libre» y que la tarea prioritaria consistirá en reconstruir un sistema educativo que enseñe a los niños «a pensar, no lo que tienen que pensar», lejos del adoctrinamiento ideológico.

En consonancia con este enfoque, la supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, insistió en que los primeros pasos deben contemplar la liberación incondicional de los presos políticos, el desmantelamiento del aparato represivo y la organización de elecciones transparentes que utilicen el papel como respaldo seguro para el conteo de votos.

Terapia de choque económica y rescate del agro

La reestructuración económica de la nación generó un amplio debate entre los expertos presentes. El economista Rolando Montoya recomendó la aplicación de un modelo de privatización rápido o «terapia de choque».

A juicio de Montoya, la experiencia en Europa del Este demuestra que una transición lenta permite a los antiguos oligarcas comunistas apoderarse de los recursos estatales, mientras que un cambio acelerado satisface con mayor eficacia las urgentes necesidades de la población. El plan fiscal propuesto contempla aranceles bajos, la privatización de las empresas estatales inútiles y el análisis de la dolarización temporal de la economía.

Para solucionar el colapso productivo del campo, el empresario agrícola Hugo Elizondo señaló que Cuba cuenta con un potencial extraordinario de suelos de primera calidad que hoy se encuentran desaprovechados.

Elizondo recomendó otorgar libertad absoluta a los campesinos para decidir qué producir y a quién vender sus cosechas, además de garantizar la seguridad jurídica de las tierras, reparar la red de caminos y facilitar el financiamiento bancario para incentivar la inversión.

El espejo báltico y las transiciones exitosas

La experiencia internacional sirvió de marco para los debates sobre la viabilidad institucional del nuevo gobierno provisional.

La directora de la Liga por la Libertad Báltico-Americana, Ann Smith, recordó que el camino de países como Lituania hacia estructuras como la Unión Europea y la OTAN requirió casi una década de reformas constantes tras su independencia.

Smith relató cómo, en medio de la agitación social en Lituania, «los servicios de inteligencia huyeron literalmente de las cámaras de tortura porque sabían que venía el cambio».

Justicia transicional y proscripción de la impunidad

La transición política no puede consolidarse si el nuevo Estado nace sobre la base del olvido, según expuso el abogado y analista internacional René Bolio, presidente de la Comisión de Justicia Cuba.

Bolio defendió que los crímenes del régimen castrista —que abarcan persecución política, torturas, encarcelamientos y muertes en el servicio militar forzado— constituyen crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma y deben declararse imprescriptibles.

Al citar la obra de la filósofa Hannah Arendt sobre el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, Bolio advirtió que los sistemas totalitarios convierten el crimen en una rutina burocrática ejecutada por burócratas que renuncian a su propio juicio moral.

Por ello, exigió un proceso de depuración institucional y lustración que impida a los cómplices del aparato represivo ejercer cargos públicos en la democracia.

«Tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata», afirmó Bolio.

El colapso energético y la alternativa del propano

La crisis eléctrica que sufre la población cubana centró la atención técnica de las comisiones. El ingeniero de redes Pelayo Calante García explicó que el sistema energético nacional está fallido debido a que las termoeléctricas tienen casi 40 años de explotación y sufren un abandono crónico por desvío de recursos hacia generadores diésel ineficientes.

Calante detalló que el pico de consumo nacional oscila entre los 3,500 y 3,800 megavatios, pero la generación real apenas alcanza a cubrir una parte del consumo. El especialista advirtió sobre la inestabilidad extrema del sistema: «normalmente, para que un sistema esté estable, la unidad con máxima capacidad tiene que ser el 10% de toda la generación».

En Cuba, la caída de bloques críticos como la termoeléctrica de Matanzas, que genera 280 megavatios, provoca disparos automáticos que apagan todo el país por falta de compensación.

Como solución inmediata, Fernando Carrión, representante del Grupo Tomsa, ofreció la instalación en un plazo de 90 días de módulos contenedores de propano capaces de generar hasta 200 megavatios de energía híbrida.

El pilar de una prensa libre

Finalmente, el director de Cubanet, Roberto Echeverría, abordó la necesidad de desmantelar el monopolio estatal de la información.

Echeverría propuso garantizar la libertad de prensa y de creación de medios independientes sin autorización política previa.

El periodista subrayó que, en la nueva república, «el periodismo libre deberá además fiscalizar la propia transición», de manera que la prensa investigue con rigor el uso de recursos públicos, los contratos estatales y el desarrollo de las privatizaciones sin convertirse en un aliado automático del nuevo gobierno provisional.