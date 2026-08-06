EEUU considera inaceptable posición de Sánchez sobre inmigración ilegal en España, y prepara medidas

MIAMI .- El gobierno de EEUU estudia medidas para proteger a sus ciudadanos que se encuentran tanto dentro del país como en el extranjero, de la amenaza de la inmigración ilegal como la que invadió la ciudad española de Ceuta el 30 de julio pasado, y permitió el presidente de España, Pedro Sánchez , y propician “globalistas” en Europa .

La información de una revista estadounidense recogió la posición de la administración Trump que condenó la posición del presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, y sus ambigüedades ante la posición firme de 22 países de Europa que han comenzado a adoptar medidas, en contraste con la Comisión Europea.

EL CAOS Trump: "La terrible crisis migratoria en España es otra advertencia para EEUU"

“El inaceptable incidente [en Ceuta] es consecuencia directa de los esfuerzos deliberados del Gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa”, afirmó el Departamento de Estado en un comunicado tras la advertencia de Trump de que “la inmigración descontrolada está matando a Europa”.

“Estamos estudiando medidas para proteger a los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero, de esta amenaza y estamos dispuestos a ayudar a otros aliados europeos que estén considerando opciones similares”, señaló sobre los sucesos de Ceuta que contextualiza con episodios ocurridos en las fronteras estadounidenses durante el gobierno de Joe Biden.

Inmigración ilegal en Ceuta prende alarmas

Para EEUU y países europeos, el ingreso desproporcionado y repentino de inmigrantes provenientes de Marruecos, sin parangón, apunta hacia intereses de un modelo autoritario globalista al cual pertenece Sánchez y ante cuya amenaza hay que prepararse.

El mes pasado, decenas de miles de hombres en edad militar, abandonados en camiones en los puntos fronterizos, irrumpieron por la frontera española, no solo desbordando a la población local y a los servicios de seguridad, sino también causando incidentes de violencia, lo cual tuvo una respuesta disuasiva tardía de las fuerzas militares españolas.

Entre los inmigrantes magrebíes fueron identificados terroristas islámicos, según reportes de medios citados por la revista.

El grave suceso provocó el inmediato pedido de la presidente de Italia, Giorgia Meloni, de excluir a España de los acuerdos de Schengen que permiten la libre circulación entre los países de la UE, lo cual fue respaldado por Dinamarca y Finlandia mientras Francia, que permaneció en silencio, y otros países reforzaron sus fronteras.

La denuncia de 22 países expresada en una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no tuvo la aceptación de la alta funcionaria a la que vinculan con el modelo globalista de Sánchez ni la comprensión de Sánchez, según la publicación.

Vista de las decenas de miles de personas que llegaron a la ciudad española de Ceuta desde Marruecos. Marcos Moreno / Europa Press

Piden destitución de Pedro Sánchez

Mientras, dentro de España el presidente de gobierno es centro de crecientes críticas y señalado de haber ignorado las advertencias de una “invasión inminente” a Ceuta, que le hizo con antelación el Servicio Central de Inteligencia (CNI) de su gobierno,

Ante ello, Sánchez se mantiene firme, fiel al modelo autoritario globalista típico de líderes de izquierda que se aferran a las burocracias transnacionales para legitimarse ignorando la voluntad de su pueblo, indica la publicación.

Un modelo detrás del cual está la agenda pública de George Soros, según un exdiplomático español.

Sánchez no solo se niega a convocar elecciones a pesar de los escándalos de corrupción que vinculan a su partido socialista con el depuesto Nicolás Maduro, sino también descarta modificar sus políticas migratorias que amenazan la tranquilidad de la población de España.

Por todo ello, el partido de derecha Vox, pide que se le imputen cargos penales al sospechar que Sánchez planea una estrategia de «reemplazo poblacional» para manipular futuras elecciones y perpetuarse en el poder con el apoyo de los separatistas catalanes y vascos, dice la revista.

“Sánchez ha provocado una invasión de España. Sánchez es un enemigo del pueblo español y debe ser destituido antes de que robe las próximas elecciones”, advirtió Santiago Abascal, líder de Vox en fecha reciente.

(Tomado del artículo: Spain: Pedro Sánchez Declares Border War on His Own Country publicado por The American Spectator)

FUENTE: The American Spectator