lunes 6  de  abril 2026
Elecciones

Senador Flavio Bolsonaro define su candidatura como un "proyecto de Dios para Brasil"

El candidato presidencial tiene 44 años, aseguró que tiene la "experiencia suficiente" para administrar la mayor economía de América Latina

El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025.

El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, habla con los medios en Brasilia el 7 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA — El senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, se refirió este lunes a su candidatura presidencial como un "proyecto de Dios para Brasil" centrado en combatir la violencia y reducir impuestos.

En una entrevista en el pódcast 'Inteligência Ltda', el abanderado del derechista Partido Liberal (PL) criticó al actual mandatario y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, por "mentir", por defender "ideas viejas" y por no ofrecer "nada a los jóvenes".

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Asimismo, reivindicó a su padre, condenado a 27 años de cárcel, acusado de tramar un supuesto golpe de Estado, es acusado por el régimen izquierdista de Lula. El expresidente Bolsonaro ha denunciado ser víctima de la "persecución" judicial, asegura que "no cometió ningún delito".

Flávio Bolsonaro, de 44 años, de los cuales ha dedicado la mitad a la política, aseguró que tiene la "experiencia suficiente" para administrar la mayor economía de América Latina.

"Mi foco va a ser que los brasileños vuelvan a tener paz, que las leyes sean cumplidas y que los brasileños dependan cada vez menos de los políticos", dijo.

Designado por su padre, inhabilitado además de condenado, como su sucesor, Flavio Bolsonaro considera que es la persona idónea para "rescatar la esperanza y la fe del pueblo brasileño".

"Esta misión es para mí un proyecto de Dios no solo para mi vida, sino también para la vida de mi país", expresó.

Radical en materia de seguridad

Rechazó la etiqueta de extremista impuesta por la extrema izquierda brasileña, aunque aclaró que será "radical" en materia de seguridad, momento en el que volvió a defender el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, calificando de "sinvergüenzas" a los que temen su aplicación en Brasil.

"En eso voy a ser radical, con una ley penal más dura y que se cumpla para que la gente esté más tiempo en prisión", manifestó para después prometer más cárceles, si gana los comicios de octubre.

En este contexto, citó informes policiales que demuestran la actuación de grupos islamistas como Hamás e Hezbolá mediante el lavado de dinero en el país, y prometió acabar con la "inaceptable" crisis de seguridad en el país.

"Si uno es detenido, irá a prisión y no saldrá, y si se enfrenta a la Policía, será neutralizado", advirtió.

En la entrevista, el programa recordó a sus espectadores a través de un aviso en la pantalla que "es importante siempre investigar sobre los asuntos" tratados durante la emisión.

Con todo, el senador reconoció que la seguridad también implica actuar en otras áreas como la educación.

Por otro lado, defendió su inocencia frente a una investigación pasada en la que estuvo en el punto de mira por sospechas de desviar recursos públicos mediante la contratación de asesores ficticios.

"No hay absolutamente nada", subrayó.

Encuestas revelan empate

Asimismo, rechazó los supuestos vínculos de su familia con grupos paramilitares de Río de Janeiro, cuna política de los Bolsonaro, aunque reafirmó que siempre defenderá la actuación de los policías.

Sobre quién será su compañero de fórmula, comentó que aún no hay nada decidido, pero que le gustaría que fuera una mujer.

Según los últimos sondeos de opinión, el hijo mayor de Jair Bolsonaro aparece empatado en intención de voto con Lula con miras a una eventual segunda vuelta de las elecciones.

FUENTE: Con información de AFP

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