Justicia de Brasil anula millonaria multa ambiental contra Neymar

El delantero del Santos, Neymar, calienta antes de un partido de semifinal del Campeonato Paulista A1 ante el Corinthians en la Arena Corinthians de Sao Paulo, el 9 de marzo de 2025.

RÍO DE JANEIRO.- Un tribunal del estado de Río de Janeiro anuló una multa de más de tres millones de dólares que una autoridad local le impuso al futbolista Neymar por un supuesto daño ambiental en la construcción de un lago artificial en su mansión.

Neymar había sido multado en julio de 2023 por la alcaldía de Mangaratiba, un municipio turístico ubicado a unos 130 km de Río, donde el máximo goleador histórico de la selección brasileña tiene una residencia.

'Ney' fue acusado de "causar polución" en dos bahías de la región por haber vertido desechos de la obra en sus aguas.

Pero ahora la justicia determinó que "se debe declarar la nulidad" de la multa por fallas en la investigación, según una sentencia obtenida por la AFP este martes.

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La infracción fue basada apenas en "fotografías y videos enviados" en octubre de 2019, "por medio de una denuncia anónima" y las autoridades ambientales no confirmaron la información, cuestionó el juez a cargo del caso.

Además, la defensa del exjugador del París Saint Germain presentó una pericia técnica según la cual la calidad del agua en la región en la fecha del supuesto vertido estaba dentro de los valores tolerados.

"Las investigaciones se iniciaron debido al inmenso revuelo mediático que rodeó el caso, únicamente por la implicación del nombre del autor, que es un atleta de renombre mundial", alegó el equipo jurídico de Neymar.

La multa de 16 millones de reales, un poco más de tres millones de dólares al cambio actual, se encontraba suspendida desde 2024.

El atacante de 34 años regresó en 2025 a Brasil para jugar en el Santos, el club de sus amores.

Desde entonces, frecuentes lesiones le han impedido brillar con la camisa del Peixe y el objetivo de disputar el Mundial de 2026 con la selección brasileña parece alejarse.

Noruega y Suiza no se hacen daño

Noruega y Suiza, ya clasificadas para el Mundial 2026, empataron 0-0 este martes en un partido amistoso disputado en Oslo que no pasará a la historia por la brillantez y la intensidad del juego.

Los noruegos estuvieron lejos del nivel mostrado en su fase de clasificación mundialista, sellada con ocho victorias en otros tantos partidos, y con el mejor ataque de la zona Europa (37 goles).

A pesar del regreso de su delantero estrella Erling Haaland, que disfrutó de descanso la semana pasada en la derrota de Noruega ante Países Bajos (2-1), los hombres de Stale Solbakken se mostraron ineficaces ante el arco de La Nati.

El delantero centro del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, poco acostumbrado a jugar en la posición de extremo, dispuso, no obstante, de ocasiones para haber abierto el marcador (60, 68) para el combinado escandinavo.

FUENTE: AFP