De la Espriella pide a nueva cúpula militar recuperar seguridad y combatir grupos armados

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante la ceremonia de relevo de mando en la Escuela Militar José María Córdova, en Bogotá, el 26 de agosto de 2026.

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este miércoles a la nueva cúpula de las Fuerzas Militares que recuperara la seguridad en todo el país, combatiera el crimen organizado con el respaldo del Estado y hiciera frente a los grupos guerrilleros, a los que calificó de terroristas.

"En este país no hay disidentes, grupos subversivos ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistolas y dinamita. Son terroristas y así los vamos a tratar", declaró De la Espriella durante la ceremonia de transmisión de mando de la nueva cúpula militar.

El mandatario encabezó el acto, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá, junto con el ministro de Defensa, el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, a quien le encomendó la responsabilidad de "derrotar al crimen para siempre".

"Mano dura"

De la Espriella aseguró que la seguridad "volverá a todo el territorio nacional" y apuntó contra el gobierno de su antecesor, el expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

"Gracias a la complicidad de ese régimen que tuvo en sus manos el destino del país, comunidades enteras fueron sometidas al miedo y al terror, a la extorsión y al abandono (...) Hoy esa macabra realidad empieza a cambiar", dijo el jefe de Estado.

El presidente señaló que durante el último tiempo se utilizó un lenguaje "complaciente y meloso" para referirse a los grupos armados ilegales y a las disidencias, a los que acusó de financiar sus actividades mediante el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

De la Espriella detalló que, desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, han muerto 21 cabecillas de organizaciones armadas ilegales y han sido detenidas más de 530 personas acusadas de cometer diferentes delitos.

"El terrorismo no se saldrá con la suya", afirmó el mandatario, al tiempo que aseguró que las Fuerzas Armadas tienen la tarea de "perseguir sin descanso" a los criminales para capturarlos o darlos de baja.

Los nuevos jefes militares

La nueva cúpula está encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, como comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez ocupa la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

En el Ejército, el nuevo comandante es el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, acompañado por el brigadier general Rodolfo Morales Franco como segundo comandante.

En la Armada, el cargo de comandante lo asumió el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla, acompañado por el mayor general Rafael Olaya Quintero como segundo comandante.

Por su parte, el mayor general Juan Martínez Ossa está al frente de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), acompañado por el mayor general Juan Mosquera Dueñas como segundo comandante. Mientras tanto, el director general de la Policía Nacional es el mayor general Jesús Alejandro Barrera.

"Ustedes tienen la misión histórica y patriótica de devolverles la seguridad y la tranquilidad a todos los colombianos, que han esperado ansiosamente una respuesta firme por parte de sus instituciones armadas", indicó el presidente.

Durante el acto se condecoró con la Orden de San Carlos a la cúpula militar saliente y se rindió homenaje a los integrantes de las Fuerzas Militares caídos en combate, así como a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que ya suma 331 fallecidos en el país.

FUENTE: Con información de EFE