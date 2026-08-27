En segundo bombardeo ordenado por Abelardo De la Espriella mueren ocho guerrilleros

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el apoyo de EEUU tras su investidura el 7 de julio 2026

BOGOTÁ.- La madrugada de este jueves, 27 de agosto, se realizó el segundo bombardeo contra los grupos subversivos colombianos, por orden del presidente Abelardo De la Espriella, que llegó al poder el 7 de agosto con la promesa de enfrentar sin tregua a rebeldes y narcotraficantes y para ello, cuenta con el apoyo de sus aliados Estados Unidos e Israel.

En el operativo militar, el más letal hasta ahora, fueron abatidos al menos ocho guerrilleros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.

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Además, se incautaron once fusiles, cinco ametralladoras y abundante material, equipos y suministros logísticos utilizados por los combatientes

El propio De la Espriella informó sobre el bombardeo en la zona del Guaviare, al sur del país y que la operación seguía en curso, al igual que las tropas estaban trabajando en la consolidación de la zona.

“En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora”, escribió De la Espriella en X.

El presidente enfatizó en su declaración pública: “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”.

En un discurso que dio este lunes, 26 de agosto, en el acto de transmisión del mando a los nuevos comandantes militares, el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar la seguridad en todo el país, combatir el crimen organizado con el respaldo del Estado y hacerles frente a los grupos guerrilleros, a los que catalogó de terroristas.

Para el profesor de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, el mayor reto, del presidente colombiano, es recuperar el control territorial, así lo declaró a Diario Las Américas, el pasado 15 de agosto. Para el analista, es un hecho público que organizaciones criminales no van a dejar que la situación logre una transición rápida, sino que, por el contrario, le apuestan a la confrontación.

Rodríguez considera que la situación de inseguridad es muy grave, sobre todo en la zona de El Catatumbo, frontera con Venezuela, donde los enfrentamientos de las disidencias de las FARC y el ELN han generado niveles de desplazamiento humano sin precedentes.

Operación Amón: tras alias Calarcá

El ataque aéreo estuvo dirigido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo el mando de alias “Calarcá”, en el departamento de Guaviare, en la zona rural de El Retorno.

El objetivo fue atacar campamentos usados por estructuras identificadas como parte del Bloque Jorge Suárez Briceño, que comanda Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”

Alias Calarcá, que integró el Bloque Oriental de las FARC, es un guerrillero que abandonó el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias como jefe del Bloque Jorge Briceño del Estado Mayor Central (EMC).

En 2024, Calarcá se distanció del jefe del EMC, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y al frente del Bloque Jorge Briceño conformó una disidencia de las disidencias, llamada Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Como jefe del EMBF, Calarcá se convirtió en rival directo de Iván Mordisco y en uno de los mayores criminales del país, al tiempo que mantenía negociaciones de paz que no prosperaron con el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026).

Política de paz fue un fracaso

Los rebeldes abatidos integraban las filas de una disidencia de las FARC que rechazaron firmar el histórico acuerdo de paz en 2016.

Colombia vive la peor ola de violencia en una década, por la guerra de guerrillas y narcotraficantes en el país que más produce cocaína del mundo.

El expresidente Gustavo Petro intentó sin éxito negociar la paz con todas las organizaciones ilegales. Pero el nuevo gobierno rompió todas las conversaciones y se comprometió a lanzar un plan de choque para doblar a los grupos.

Primer bombardeo fue a pocas horas del terremoto

El primer ataque se realizó en la noche del lunes 10 de agosto, cuando apenas habían pasado pocas horas del terremoto que devastó parte del país andino.

En este primer bombardeo, el saldo fue de dos guerrilleros muertos y de civiles heridos. Se efectuó en la región de El Catatumbo y el blanco era el ELN.

Este ataque recibió críticas y la Defensoría del Pueblo manifestó preocupación dada las denuncias de campesinos que señalaban que tres civiles, incluida una mujer habían sido lesionados durante la operación que se prolongó hasta la madrugada del 11 de agosto.

Ese operativo, el Ministerio de Defensa colombiano informó que, durante la operación militar contra el ELN en El Catatumbo, fueron abatidos dos presuntos miembros del grupo y se confiscaron 1.5 toneladas de explosivos, 440 granadas aptas para drones, equipos de comunicación y se destruyeron dos búnkeres y cinco áreas de campamento.

El Ministerio subrayó que todas las acciones se planearon y ejecutaron siguiendo los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en cuanto a la protección de la población civil, la proporcionalidad y la precaución.

Operaciones conjuntas

El 12 de agosto, De la Espriella autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en la guerra contra el narcotráfico.

En esta batalla contra las bandas criminales, EEUU que anunció su intención de destinar 1,000 millones de dólares al país suramericano como parte de un paquete de seguridad.

También anunció su ingreso formal al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Golpe contundente contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá en el Guaviare.



Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación AMÓN en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026

FUENTE: Con fuente de AFP/EFE/El Espectador/DLA