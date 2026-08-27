viernes 28  de  agosto 2026
INSURGENCIA

En segundo bombardeo ordenado por Abelardo De la Espriella mueren ocho guerrilleros

El propio presidente colombiano informó sobre el operativo militar en la zona del Guaviare, en el sur del país y aseguró que su gobierno pasa a la ofensiva

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el apoyo de EEUU tras su investidura el 7 de julio 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el apoyo de EEUU tras su investidura el 7 de julio 2026

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Valeria Montero

BOGOTÁ.- La madrugada de este jueves, 27 de agosto, se realizó el segundo bombardeo contra los grupos subversivos colombianos, por orden del presidente Abelardo De la Espriella, que llegó al poder el 7 de agosto con la promesa de enfrentar sin tregua a rebeldes y narcotraficantes y para ello, cuenta con el apoyo de sus aliados Estados Unidos e Israel.

En el operativo militar, el más letal hasta ahora, fueron abatidos al menos ocho guerrilleros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.

Lee además
Los asistentes en la Universidad Santiago de Cali observan en una pantalla gigante al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pronunciar un discurso desde el Batallón Pichincha de Cali durante su ceremonia de investidura, el 7 de agosto de 2026.
MEDIDAS

Abelardo De La Espriella avanza proyecto clave contra el narcotráfico en Colombia
La activista colombiana, Viviana Marín. (Redes Sociales).
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Revocan visa a activista colombiana que amenazó con hacer invivible gobierno de Abelardo De la Espriella

Además, se incautaron once fusiles, cinco ametralladoras y abundante material, equipos y suministros logísticos utilizados por los combatientes

El propio De la Espriella informó sobre el bombardeo en la zona del Guaviare, al sur del país y que la operación seguía en curso, al igual que las tropas estaban trabajando en la consolidación de la zona.

“En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora”, escribió De la Espriella en X.

El presidente enfatizó en su declaración pública: “Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”.

En un discurso que dio este lunes, 26 de agosto, en el acto de transmisión del mando a los nuevos comandantes militares, el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar la seguridad en todo el país, combatir el crimen organizado con el respaldo del Estado y hacerles frente a los grupos guerrilleros, a los que catalogó de terroristas.

Para el profesor de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, el mayor reto, del presidente colombiano, es recuperar el control territorial, así lo declaró a Diario Las Américas, el pasado 15 de agosto. Para el analista, es un hecho público que organizaciones criminales no van a dejar que la situación logre una transición rápida, sino que, por el contrario, le apuestan a la confrontación.

Rodríguez considera que la situación de inseguridad es muy grave, sobre todo en la zona de El Catatumbo, frontera con Venezuela, donde los enfrentamientos de las disidencias de las FARC y el ELN han generado niveles de desplazamiento humano sin precedentes.

Operación Amón: tras alias Calarcá

El ataque aéreo estuvo dirigido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo el mando de alias “Calarcá”, en el departamento de Guaviare, en la zona rural de El Retorno.

El objetivo fue atacar campamentos usados por estructuras identificadas como parte del Bloque Jorge Suárez Briceño, que comanda Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”

Alias Calarcá, que integró el Bloque Oriental de las FARC, es un guerrillero que abandonó el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias como jefe del Bloque Jorge Briceño del Estado Mayor Central (EMC).

En 2024, Calarcá se distanció del jefe del EMC, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y al frente del Bloque Jorge Briceño conformó una disidencia de las disidencias, llamada Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Como jefe del EMBF, Calarcá se convirtió en rival directo de Iván Mordisco y en uno de los mayores criminales del país, al tiempo que mantenía negociaciones de paz que no prosperaron con el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026).

Política de paz fue un fracaso

Los rebeldes abatidos integraban las filas de una disidencia de las FARC que rechazaron firmar el histórico acuerdo de paz en 2016.

Colombia vive la peor ola de violencia en una década, por la guerra de guerrillas y narcotraficantes en el país que más produce cocaína del mundo.

El expresidente Gustavo Petro intentó sin éxito negociar la paz con todas las organizaciones ilegales. Pero el nuevo gobierno rompió todas las conversaciones y se comprometió a lanzar un plan de choque para doblar a los grupos.

Primer bombardeo fue a pocas horas del terremoto

El primer ataque se realizó en la noche del lunes 10 de agosto, cuando apenas habían pasado pocas horas del terremoto que devastó parte del país andino.

En este primer bombardeo, el saldo fue de dos guerrilleros muertos y de civiles heridos. Se efectuó en la región de El Catatumbo y el blanco era el ELN.

Este ataque recibió críticas y la Defensoría del Pueblo manifestó preocupación dada las denuncias de campesinos que señalaban que tres civiles, incluida una mujer habían sido lesionados durante la operación que se prolongó hasta la madrugada del 11 de agosto.

Ese operativo, el Ministerio de Defensa colombiano informó que, durante la operación militar contra el ELN en El Catatumbo, fueron abatidos dos presuntos miembros del grupo y se confiscaron 1.5 toneladas de explosivos, 440 granadas aptas para drones, equipos de comunicación y se destruyeron dos búnkeres y cinco áreas de campamento.

El Ministerio subrayó que todas las acciones se planearon y ejecutaron siguiendo los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), especialmente en cuanto a la protección de la población civil, la proporcionalidad y la precaución.

Operaciones conjuntas

El 12 de agosto, De la Espriella autorizó a Estados Unidos para realizar operaciones militares conjuntas en la guerra contra el narcotráfico.

En esta batalla contra las bandas criminales, EEUU que anunció su intención de destinar 1,000 millones de dólares al país suramericano como parte de un paquete de seguridad.

También anunció su ingreso formal al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, liderada por el presidente estadounidense Donald Trump.

FUENTE: Con fuente de AFP/EFE/El Espectador/DLA

Temas
Te puede interesar

Abelardo De La Espriella firma la extradición a EEUU de cinco cabecillas vinculados a la paz total de Petro

De la Espriella pide a nueva cúpula militar recuperar seguridad y combatir grupos armados

Subsecretario Landau cuestiona "solicitudes de asilo falsas" y señala a activista colombiano deportado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Aviones tipo caza F-35
A 90 MILLAS

Cazas F-35 entran en el tablero de tensiones entre Washington y La Habana

Una vista aérea muestra casas anegadas por el lodo tras unas inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur —en la confluencia de los ríos Trishuli y Tadi, en el distrito nepalí de Nuwakot—, el 27 de agosto de 2026. La agencia de gestión de desastres de Nepal informó que 823 personas permanecían incomunicadas el 27 de agosto, más de 24 horas después de que una inundación mortal arrasara la zona fronteriza con el Tíbet.
TRAGEDIA

EEUU intensifica búsqueda de 90 estadounidenses tras inundaciones en Nepal

Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Julián Oliva Cuéllar, último líder vivo de la rebelión del Escambray.
PRISIÓN Y EXILIO

Muere Julián Oliva Cuéllar, considerado el último líder vivo de la rebelión del Escambray

Te puede interesar

Aviones tipo caza F-35
A 90 MILLAS

Cazas F-35 entran en el tablero de tensiones entre Washington y La Habana

Por Daniel Castropé
Imagen referencial
MIGRACIÓN

EEUU lleva a cuatro estados a los tribunales por ayudas a estudiantes sin estatus migratorio

Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

Imgen del Litoral o skyline de la ciudad de Miami.
SEDE MUNDIAL

Miami, epicentro económico y mediático en diciembre con la cumbre del G20

Yolaynis Osorio Molina junto a su esposo y su pequeño hijo.
MIGRACIÓN

"Daño colateral": una cubana salió a botar la basura y terminó detenida por ICE en Texas