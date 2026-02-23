lunes 23  de  febrero 2026
Shakira vuelve a México con concierto gratuito en el Zócalo

Shakira debutó en la icónica plaza el 27 de mayo de 2007, reuniendo a 210.000 personas.

Shakira inicia su segunda vuelta por México.

Cortesía/Kevin Mazur/Vía Eighteen10
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La gira Las Mujeres Ya No Lloran se despide de México con broche de oro. Shakira anunció que ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México. Fue la propia colombiana quien dio a conocer la noticia a través de las redes sociales.

"¡México lindo! ¿Se acuerdan de 2007 cuando canté para ustedes en el Zócalo? Hoy quiero contarles que esa experiencia se va a volver a repetir este domingo 1 de marzo, a las 8:00 de la noche. Ustedes me han dado tanto, tanto, y ojalá pueda regresarles un poquito de ese cariño que me han brindado", dijo la intérprete emocionada.

La cantante colombiana Shakira se presenta durante el lanzamiento mundial de su gira Las Mujeres ya no Lloran en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro el 11 de febrero de 2025.
Shakira anuncia megashow gratuito en la playa de Rio
Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá. 
Se viraliza reacción de Shakira al ver fotografía de Gerard Piqué en pleno concierto

Shakira debutó en la icónica plaza el 27 de mayo de 2007, reuniendo a 210.000 personas. Registros oficiales señalan que la barranquillera superó a la banda mexicana de rock Café Tacvba en 2005, quienes habían alcanzado un récord de audiencia de 170.000.

Presentaciones en México

Antes del esperado concierto, la cantante se presentará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el 24 de febrero en Mérida, Yucatán. Shakira ha sumado un total de 31 fechas en México, 13 de ellas en el Estadio GNP Seguros capitalino.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la capital mexicana, celebró el hito de Shakira en un video acompañada de Daniel Concenzo, presidente de Grupo Modelo, patrocinador del concierto. “Shakira es una extraordinaria artista latina que ha triunfado en el mundo y que aquí, en México, la queremos mucho”.

“Estaremos transmitiendo parte del show en vivo por mis canales, para todos los que se quieran unir a esta celebración”, agregó.

La colombiana también tendrá una presentación gratuita el 2 de mayo en la playa de Brasil Copacabana, donde los organizadores esperan al menos un millón de personas.

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
