Más de 130 candidatos para ser fiscal y defensor ponen a prueba cambio en la justicia

CARACAS. - Un total de 134 personas de diversas formaciones académicas son los candidatos para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo que debe escoger el Parlamento de Venezuela este año, según informó el Comité de Evaluación de Postulados del Parlamento, al cerrar este lunes el plazo para las postulaciones.

El comité, controlado por el chavismo, informó que hay 73 aspirantes para el cargo de fiscal general, clave en el funcionamiento constitucional del sistema de justicia ; y 61 candidatos para ocupar la defensoría del pueblo que debe abogar por los derechos humanos de los ciudadanos.

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El cierre de postulaciones da inicio a los preparativos en el parlamento para la escogencia de los futuros titulares de esos organismos, en medio de denuncias de “acuerdos oscuros” del chavismo, y de exigencias de independencia y credibilidad para que sea posible un cambio en la justicia que reclama el país, según defensores de derechos humanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033514641351942275&partner=&hide_thread=false El Comité de Evaluación de Postulados del Poder Ciudadano de acuerdo a lo señalado en la ley, presenta la lista de las candidatas y los candidatos postulados a ocupar el cargo de Fiscal General de la República. pic.twitter.com/rC3mB40jX7 — Asamblea Nacional (@Asamblea_Ven) March 16, 2026

Candidatos a fiscal general y defensor

La escogencia de las nuevas autoridades se dio tras la renuncia del fiscal Tarek William Saab (2014-2026), afín al régimen y quien fue cambiado para la defensoría del pueblo; y del antiguo defensor Alfredo Ruiz (2017-2026), en medio de la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada en febrero en el marco de las conversaciones con el gobierno de EEUU.

Ambos fueron cuestionados por sus actuaciones durante la represión y persecución desde 2023 que dejó miles de presos políticos y que fue denunciada por misiones de la ONU, tras trabajos de evaluación en el país.

Entre los candidatos a ejercer las funciones de fiscal general están el abogado Larry Devoe, quien ocupa el cargo en forma temporal y en el pasado lideró la delegación que representó al Estado venezolano ante la CPI en las denuncias por crímenes de lesa humanidad.

También resaltan a los juristas Magaly Vázquez, docente y doctora en derecho, corredactora del Código Procesal Penal, e Individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; y Nelson Chitty La Roche, catedrático, investigador y expresidente de la Comisión de Contraloría del extinto Congreso venezolano.

FUENTE: Con información EFE, Asamblea Nacional