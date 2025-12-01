Simonovis: existen 600 objetivos identificados del Cartel de los Soles

Iván Simonovis, consultor penal venezolano y expreso político venezolano, analizó en detalle la ofensiva estratégica que Estados Unidos ha activado contra el régimen de Nicolás Maduro .

Desde el exilio, el funcionario policial venezolano sostiene que la administración estadounidense ve a la dictadura como la "operación de narcotráfico más grande jamás conocida en el planeta", con el Estado mismo funcionando como un centro de desestabilización para toda la región.

A través de un mensaje de la plataforma X, Simonovis advierte sobre el alcance de la investigación contra la red criminal en el poder:

"Del Cartel de los Soles se tienen 600 objetivos plenamente identificados: lugares, procesos y personas. Quien permanezca cercano o vinculado con estos objetivos enfrentará, sin excepción, el mismo destino que los líderes terroristas del CDLS. "

Esta declaración refuerza la tesis del análisis sobre la profundidad de la ofensiva legal y de inteligencia de Washington, sugiriendo que la campaña se extiende mucho más allá de las figuras principales y abarca toda la infraestructura que sustenta la operación criminal.

Simonovis afirma que los recientes desplazamientos de altos funcionarios estadounidenses en el Caribe no son casuales, sino pasos dentro de una operación diseñada para "acabar con el narcotráfico en Latinoamérica". En su analisis habla de las visitas del General Dan Hakan a Trinidad y Tobago y la del Secretario de Guerra a República Dominicana, como parte del esfuerzo por consolidar la protección de los países vecinos de EEUU ante la amenaza de operaciones criminales y financiamiento ilícito, siendo Trinidad y Tobago un eje estratégico crucial por su proximidad a las costas venezolanas.

Por ello subraya que las acciones de Washington siguen una metodología rigurosa para desarticular al régimen. Estas acciones incluyen designaciones formales y económicas significativas: la designación del Tren de Aragua como organización terrorista, la oficialización del Cartel de los Soles, y la emisión de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro y otros líderes.

El experto detalla que cualquier acción militar o de seguridad es precedida por protocolos estrictos que utilizan una combinación de herramientas legales, financieras, políticas y diplomáticas antes de considerar la opción militar.

