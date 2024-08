Sindicato de la Prensa confirma que van 10 periodistas venezolanos detenidos

VENEZUELA Oposición exhorta al Estado a acatar la voluntad popular: "No aceptaremos judicialización del cambio"

"#URGENTE Exigimos la liberación de la periodista Ana Carolina Guaita. No hay delito en ser periodista, no hay delito en ser hija de dirigentes de oposición, no hay delito en pensar distinto. Es la sexta periodista detenida luego del #28Jul, de 10 que están tras las rejas". Cuatro periodistas detenidos durante las protestas poselectorales en Venezuela ya fueron imputados por delitos de terrorismo, precisó el SNTP.

El asesor legal de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) Perkins Rocha, precisó que Guaita es la hija de unos reconocidos dirigentes políticos, de Carlos Guaita y de Xiomara Barreto, ambos miembros del partido Social Cristiano Copei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PerkinsRocha/status/1826033078437032085&partner=&hide_thread=false ALERTA: sigue represión política en Venezuela. Hoy en Vargas, sin orden judicial, saliendo de su casa, detuvieron a Ana Carolina Guaita, joven periodista de la Patilla Digital, hija de conocidos dirigentes políticos estatales. Su delito? Trabajar por reproducir la verdad … pic.twitter.com/kzpBG2HIJl — Perkins Rocha (@PerkinsRocha) August 20, 2024

“Hoy en Vargas, sin orden judicial, saliendo de su casa, detuvieron a Ana Carolina Guaita, joven periodista de la Patilla Digital, hija de conocidos dirigentes políticos estatales. Su delito? Trabajar por reproducir la verdad”, precisó Rocha.

La abogada especializada en derechos humanos Tamara Suju confirmó en la misma red social que la detención sucedió frente a la casa de Guaita y que hasta el momento se desconoce su paradero.

El director de La Patilla, Alberto Ravell, condenó la detención que calificó de inusual. “Hace minutos en una operación inusual, y sin indicios racionales que justifiquen una investigación El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) apresó a la periodista Ana Carolina Guaita Barreto”, dijo el comunicador.

Ravell rechazó “las detenciones arbitrarias y el hostigamiento en contra del ciudadano y especialmente de los periodistas que su única función es informar”, sostuvo.

