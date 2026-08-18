Nuevo sismo sacude La Guaira a pocos días de cumplirse dos meses del doble terremoto

Un hombre se encuentra junto a una bandera venezolana mientras una retroexcavadora retira escombros en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026, tras los terremotos que azotaron la región.

MIAMI.- A pocos días de cumplirse dos meses del devastador doblete sísmico que sacudió a Venezuela y ocasionó más de 6.000 muertes, según el régimen, tembló nuevamente cerca de La Guaira, el estado más afectado en junio donde decenas de edificios se desplomaron.

Un nuevo movimiento telúrico, de magnitud 4, estremeció durante la madrugada de este martes al estado La Guaira, una de las zonas más golpeadas por los terremotos del pasado 24 de junio.

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El sismo ocurrió a las 3:07 de la madrugada, hora local, y tuvo su epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira, con una profundidad de 10 kilómetros, de acuerdo con información de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El movimiento también fue percibido en varias zonas de Caracas.

FUNVISIS

Sismo sentido

18/08/2026 03:07

Mag (Mw): 4.0

Prof: 10.0 km

Epicentro: 10.640 N -67.011 O

10 km al noroeste de La Guaira pic.twitter.com/FVWCQwwpGY — Funvisis (@SomosFunvisis) August 18, 2026

La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el Sistema de Protección fue activado para realizar el monitoreo y seguimiento tras el temblor.

"Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo", afirmó Rodríguez, quien aseguró que las autoridades permanecen atentas ante cualquier eventualidad.

El nuevo sismo ocurre cuando todavía persisten las consecuencias del doble terremoto que estremeció a Venezuela el pasado 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, según los reportes oficiales.

Más de 6.400 muertos, según el régimen

El presidente del Parlamento de la dictadura, Jorge Rodríguez, elevó este lunes a 6.438 la cifra de fallecidos atribuida a los terremotos de junio, luego de sumar 137 muertes al balance divulgado la semana anterior.

Según el más reciente reporte oficial, 86.358 personas han sido atendidas en hospitales como consecuencia del desastre, mientras que 6.462 fueron rescatadas.

Las autoridades también informaron que han evaluado 59.109 viviendas. De ellas, 34.680 fueron consideradas habitables, 13.733 quedaron bajo restricciones y otras 10.696 fueron clasificadas como de "alto riesgo".

Hasta ahora, el régimen asegura haber entregado 335 viviendas a personas afectadas por los terremotos.

La Guaira, ubicada frente al mar Caribe y donde se encuentra el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, continúa siendo uno de los principales focos de atención tras la tragedia de junio.

Mientras las autoridades aseguran que el nuevo movimiento no dejó daños, el temblor vuelve a poner en evidencia la actividad sísmica que continúa registrándose en una región que aún intenta recuperarse del peor desastre ocurrido en Venezuela en décadas.

FUENTE: Con información de EFE/EUROPA PRESS Y FUNVISIS