Sombra del crimen político empaña comicios en Ecuador

En medio de una campaña marcada por la violencia política y el sicariato que cobró la vida del candidato presidencial Fernando Villavicencio , Ecuador aún no tiene claro un contrincante que enfrente a la aspirante del correísmo, Luisa González.

Eran ocho los aspirantes que esperaban hacerse con el Palacio de Carondelet para completar el periodo presidencial de Guillermo Lasso, quien ante un inminente juicio político decidió invocar a la llamada "muerte cruzada", establecida en la Constitución para disolver el Congreso y convocar a las urnas electorales.

Sin embargo, la tarde del 9 de agosto el periodista, exasambleísta y duro crítico de correísmo, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros tras un mitin político en Quito. El abanderado de la alianza Construye, que había revelado casos de corrupción como el de la constructora brasileña Odebrecht, caracterizó la campaña por sus denuncias a las mafias del narcotráfico, la minería ilegal y corrupción que se han apoderado del país suramericano en los últimos años, a las que había prometido "someter con mano dura".

https://twitter.com/RAMARTIBE/status/1689344452056227840?t=3uplrV41ED4tbHreIFE0Hg&s=08

Desafío a los críminales

Tras la detención de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, Villavicencio solicitó a la Fiscalía ecuatoriana una investigación por la presunta vinculación de la aspirante a asambleísta del correísmo, Raisa Vulgarín; y el exministro de Turismo de Correa, Vinicio Alvarado -quien dirige la contienda correísta-, con la campaña colombiana, señalada de supuestamente haber recibido fondos del narcotráfico, según testimonios del hijo del mandatario.

https://twitter.com/VillaFernando_/status/1685422214244343808?t=jZZMervldKRBwXDZPCq6vg&s=19

En los últimos días, había recibido diversas amenazas, especialmente, de José Adolfo Macías, alias 'Fito', líder de la banda delincuencial 'Los Choneros', asociado al Cártel de Sinaloa. Ante estas, el candidato se mostró frontal y temerario.

"A mi me han dicho que use chaleco, ¡aquí estoy, camisa sudada, carajo! Dijeron que me van a quebrar, aquí está 'Don Villa', que vengan capos del narco, que vengan los sicarios, los vacunadores. ¡Se acabó el tiempo de la amenaza, aquí estoy yo!", retó en un acto público en Chone, de donde es originaria la banda, un día antes de su asesinato.

https://twitter.com/ecuadoraldia365/status/1689431947104153600?t=jdz-aXSZyuf_4Yxeips2qg&s=19

Este es el cuarto sicariato que ocurre en menos de un mes en Ecuador. El 17 de julio asesinaron en Esmeraldas al aspirante a congresista, Rider Sánchez; el 24 al alcalde de Manta, Agustín Intriago; y el 3 de agosto al director de Terrenos de Durán, Miguel Santos Burgos.

"Se está institucionalizando, sobre todo en ciudades de la costa ecuatoriana, la violencia como forma de atacar a la política", sostiene el consultor político, experto en estrategia de campañas electorales, David Rico, al DIARIOS LAS AMERICAS.

Incidencia

Villavicencio, quien mantenía una estrecha relación con el presidente Lasso, aparecía de segundo en la encuesta de la empresa CEDATOS, con 13,5% de los votos. Era el principal rival de Correa -condenado a prisión a raíz de sus investigaciones-, quien siempre mostraba una actitud belicosa ante las acusaciones en su contra.

https://twitter.com/VillaFernando_/status/1689231605565382656?t=F43bXQ_1MJzrV5gSzc1s2Q&s=19

Tras su asesinato, salieron a relucir en las redes sociales las disputas que ambos mantenían, en especial, un mensaje en el que Correa le advertía, el 14 de noviembre de 2022: "pronto se te acabará la fiesta".

La familia de Villavicencio responsabilizó al Gobierno, a Correa y "a todas sus bandas delincuenciales" de su muerte esa misma noche. Al momento, en varias zonas ecuatorianas se registraban manifestaciones en condena al vil sicariato, bajo la consigna de "Correa asesino".

https://twitter.com/MashiRafael/status/1592173027059535872?t=SqnuDfr3qNPLfWdFXz0a0A&s=08

"Su asesinato una tendrá una incidencia bastante fuerte, sobre todo, porque Villavicencio era el candidato más frontal contra el correísmo. Entonces, al ser el más frontal, va a polarizar más la opinión pública", asegura al DIARIO LAS AMÉRICAS la consultora política y especialista en opinión pública, María Corina Roldán, directora de la firma Battleground Solutions.

A su juicio, la incriminación hacia Correa polarizará "más hacia el ámbito político", más allá de las causas de la inseguridad y de los distintos mensajes de los candidatos. "Eso pone en desventaja también a la candidata del correísmo", agrega.

La candidata lleva ventaja en las encuestas, pero sin alcanzar el 40% de los votos y una diferencia mayor a diez puntos porcentuales con el segundo lugar que requeriría para hacerse con el triunfo definitivo. "Si bien ella entraría como ganadora en la primera vuelta, no le darían los votos para ganar de facto", asegura Roldán.

33QW8KV-highres.jpg La candidata del correísmo, Luisa González, se proyecta con ventajas en las urnas Rodrigo Buendia / AFP

Un contrincante sin definir

La contienda electoral la completan los empresarios Daniel Novoa, hijo del magnate Álvaro Novoa, por la Alianza ADN; Jan Topic, el "outsider" que cuenta con el respaldo del Partido Social Cristiano en la alianza Por un país sin miedo; y Xavier Hervas, quien opta por segunda vez a la Presidencia por el movimiento RETO.

También aspiran Otto Sonnenholzner, vicepresidente de Lenín Moreno (2018 - 2020) por la coalición Actuemos; el dirigente indígena Yaku Pérez, quien quedó de tercero en las elecciones del 2021 por la alianza izquierdista Claro que se puede; y el abogado y exdirigente local, Bolívar Armijos, por el movimiento Amigo.

Ante un escenario incierto, debido a los sucesos recientemente acaecidos, aún no hay un contrincante definido para enfrentar a la abanderada correísta en un balotaje. Dependiendo de la empresa encuestadora, a parte de Villavicencio, también aparecen en el segundo lugar Jan Topic, Otto Sonnenholzner y Yaku Pérez.

"No hay nada claro en torno a quién pudiera acompañar a Luisa González en una segunda vuelta. No hay liderazgos fuertes, no hay un liderazgo potente en el Ecuador, más allá del correísmo", expresa Rico.

Roldán, por su parte, considera que ante la falta de fiabilidad de las últimas encuestas, existe "mucha incertidumbre" en cuanto el candidato a la segunda vuelta, aunque, coincide con Rico, en resaltar los nombres Topic y Sonnenholzner.

En su opinión, los discursos del "outsider" han calado muy bien en la opinión pública, puesto que se ha "adueñado de la causa de la seguridad", principal problemática de los ecuatorianos. "Como exmilitar se ha adueñado de esa causa y ese es su mensaje, el de hacer un Estado muy al estilo de Bukele (presidente de El Salvador), para contrarrestar el problema de la inseguridad", señala.

Ola de la opinión pública

33QY2NJ-highres.jpg Ante un escenario incierto, debido a los sucesos recientemente acaecidos en Ecuador, aún no hay un contrincante definido para enfrentar a la abanderada correísta en un balotaje Rodrigo Buendía AFP

En este nuevo escenario político, en el que la sombra del sicariato se impuso, Roldán considera que Topic, quien fue amenazado en un video por hombres armados que se identificaban como miembros del grupo delictivo 'Los Lobos' -ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación-, "podría agarrar protagonismo".

"Se montarán en la ola de la opinión pública (los candidatos). De hecho, ya se puede ver en la declaración de Jan Topic, que al dar el pésame está recalcando la importancia de atacar el problema de la inseguridad", menciona.

En cuanto a Sonnenholzner, indica que en su campaña logró llegar al público adulto contemporáneo, más conservador y académico, pese a cargar con el "lastre" de haber sido vicepresidente de Moreno, quien no goza de buena reputación. "Ahora tendría más posibilidades de ganar", afirma.

Roldán resalta, además, que de subir la dupla de Villavicencio, Andrea González Nader, y continuar en la campaña a la Presidencia, podría alcanzar "una buena posición para ganar".

https://twitter.com/AtomikHeartMom/status/1689682262843957251?t=vtkyf_YKNs8bVtDJO8lMJw&s=19

El movimiento Construye y Gente Buena indicó en un comunicado que, antes de anunciar las decisiones pertinentes a las elecciones, se tomarán "unas horas de luto".