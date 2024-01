Sonidista relata cómo impidió que delincuentes difundieran mensaje al aire

Miles de ecuatorianos presenciaron en vivo el asalto a TC televisión la tarde del martes, cuando un grupo de encapuchados con armas largas, cortas y explosivos irrumpió en el noticiero del mediodía. Los asaltantes iban y venían profiriendo amenazas, golpeando a unos y apuntando a presentadores, camarógrafos, técnicos y trabajadores de ese medio.

La situación se prolongó cerca de 20 minutos, al final de los cuales llegaron equipos tácticos de la policía que lograron someter a los asaltantes y poner fin a un episodio sin precedentes presenciado por miles de absortos espectadores.

Murillo aseguró que los delincuentes tenían instrucciones claras y querían controlar áreas técnicas para salir al aire, pero "puse seguro a mi cabina, me puse en posición fetal, detrás de la cabina para que no me encuentren".

Poco después los delincuentes lograron su cometido, rompieron la puerta, y a empellones obligaron a otro técnico a que activara el sonido al aire, pero en medio de los nervios y la confusión activó “el audio del segmento de crónica roja: una música de tensión permanente, que siempre uso”, destacó.

"Era como si se estuviera musicalizando en vivo una obra dramática… Yo seguía escondido… Trataba de no respirar fuerte”, para evitar ser descubierto. Relató que uno de los encapuchados llamó a alguien a quien identificaban como La Firma y le preguntaba si los ven y los escuchan, lo que aumentaba su ira y frustración. Poco después llegó la policía.

"Hoy nací de nuevo"

Fernando Bellido, jefe de Operaciones, uno de los tres heridos en el asalto a la televisora, relató que ha “vuelto a nacer, hoy día siento que nací de nuevo".

En medio del ataque al aire se observaron las repetidas agresiones a Bellido por parte de varios encapuchados, lo golpeaban con saña en el rostro y en el cuerpo, con las manos y a patadas, aparte de apuntarlo en repetidas ocasiones.

"Lo físico se recupera de forma inmediata, pero el dolor mental, las imágenes de esos delincuentes con armas apuntándonos y luego usándonos como escudos humanos, quedará por mucho tiempo como algo que machaca la cabeza y no deja dormir”, manifestó.

El único herido de bala del asalto a TC Televisión, Juan José Vera, camarógrafo de estudio, y aún internado en el hospital, dijo que "tengo miedo" y expresó que "estoy muy adolorido, me cuesta hablar” y relató que uno de los delincuentes disparó al aire y una de las balas rebotó alcanzando su pierna derecha.

"La salud se recupera pronto, pero solo pienso en esas pistolas sobre mi cabeza y la cabeza de mis compañeros”, expresó y dijo que los doctores le han atendido bien y “me han sedado para que no tenga tanto dolor, mi dolor ahora será constante, sobre todo cuando vuelva al canal”.

ecuador-delincuencia.jpg La policía presenta ante la prensa a los atacantes del canal TC Televisión, en el cuartel modelo de la policía en Guayaquil, Ecuador. AP/CÉSAR MUÑOZ

Noboa pide a Colombia extraditar 1.500 presos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó este miércoles que planteó a Colombia la extradición de 1.500 presos como parte de las primeras medidas adoptadas por su Gobierno en el marco del "conflicto armado interno" que vive el país debido a la actividad de grupos "narcoterroristas".

El mandatario subrayó durante una entrevista con Canela Radio que casi la totalidad de los presos en Ecuador son ciudadanos colombianos, peruanos y venezolanos. En concreto, señaló que las extradiciones se llevarán a cabo a través de acuerdos internacionales.

Noboa también aprovechó para explicar que el Gobierno presentará este mismo jueves el proyecto de las dos nuevas cárceles de alta seguridad, ubicadas en las provincias de Pastaza y Santa Elena, que serán construidas por la misma empresa que realizó las ya existentes en México y El Salvador.

El mandatario ya habló de esta medida la pasada semana durante una entrevista en Radio Sucre. "Para todos los Bukele lovers. Una cárcel igualita", resaltó, en referencia al denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

Por otro lado, Noboa explicó este miércoles que las bandas armadas quieren acogerse a los tratados de Derechos Humanos. "Hablan de Derechos Humanos los secuestradores de 40 personas", aseveró, aludiendo a la toma de las instalaciones del canal ecuatoriano TC Televisión.

"No podemos ceder, que es lo que ellos querían. Nosotros no vamos a parar porque una sarta de terroristas quieren amedrentar a la ciudadanía. No vamos a ceder", recalcó. Agregó que se trata de un "conflicto armado no internacional" formado por más de 20.000 personas.

En este sentido, añadió que para llevar a cabo todas las medidas durante el estado de excepción habrá que recortar gastos y egresos del Estado. "Tenemos asistencia internacional, que la estamos aceptando", sentenció el mandatario ecuatoriano.

"Vivimos un momento muy duro. Este Gobierno es un Gobierno firme. Es un Gobierno que va a proteger a los ciudadanos y se acabaron los momentos de gobiernos tibios", señaló. Manifestó que las bandas armadas son "objetivos militares".

FUENTE: Con información de AP / Europa Press