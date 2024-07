"Soy heterosexual", reacciona Petro a escándalo por video con supuesta mujer trans

El video supuestamente fue grabado en el centro histórico de Ciudad de Panamá, a donde Petro viajó ese día en una visita oficial de Gobierno para la investidura de su homólogo José Raúl Mulino.

Sin confirmar su veracidad, Petro respondió a uno de los cientos de comentarios que se burlaba de su supuesta compañía.

Presentadora transgénero

"Yo soy heterosexual, pero jamás escucharán o leerán de mí una palabra transfóbica. Porque no solo dejaría de ser hombre, sino humano", escribió el presidente en su cuenta de X.

Usuarios que afirman que se trata de Petro han mostrado coincidencias en la ropa que lleva el hombre del video y la que usaba el mandatario cuando aterrizó en la capital panameña.

Algunos usuarios afirman que se trata de una presentadora de televisión trans colombiana llamada Linda Yepes.

El programa Despierta América de Univisión entrevistó a Linda Yepes, presentadora transgénero a la que señalan de ser la persona que acompañaba a Petro durante el viaje oficial de Gobierno a Panamá. "El equipo de Presidencia no me deja que dé detalles, estuve en Panamá, pero no puedo decir si soy o no la del video", respondió al ser consultada sobre el tema, lo que ha causado mayores reacciones en las redes sociales.

"Todavía no puedo dar los detalles (...) no puedo darte una respuesta concreta porque estoy recibiendo amenazas", dijo.

"Me está llamando el equipo de Presidencia, voy a estar aquí dispuesta para ustedes para cuando me permitan hablar", añadió.

Petro recurre a su "intimidad"

Pese a que el video fue grabado en la vía pública durante un viaje en visita oficial de Gobierno, el mandatario habló de conservar su intimidad.

"Siempre he considerado que la intimidad es la 'última ratio' de la libertad, la última trinchera del ser libre, y conservaré este principio hasta que escriba de mí mismo o muera", agregó Petro.

El periodista panameño Alvaro Alvarado, dijo a través de su red social en X, que la persona que acompañaba a Petro, arribó a Panamá procedente de Colombia en un vuelo comercial, antes de que mandatario partiera de su país.

"La Joven llegó a Panamá y la avanzada del Presidente Petro la traslada para un punto X. Horas después llega el Presidente Petro a la Ciudad de Panamá y el mismo tenía una habitación coordinada por parte de protocolo, para que pernoctara en el Hotel Sheraton".

"La habitación había sido inspeccionada por agentes de seguridad, que se mantenían en las instalaciones, para que se mantuviera el área libre de alguna amenaza. Una vez Petro salió del Aeropuerto, la avanzada colombiana se desvía en dirección a un Hotel en Calle Uruguay, donde supuestamente visitarían a un amigo del Presidente Petro. Se conduce al Presidente Petro por el área de los estacionamientos, hasta el piso número 6, luego baja del vehículo e ingresa al hotel".

"El Presidente nunca fue a dormir al Hotel Sheraton ya que se quedó durmiendo en el Hotel de Calle Uruguay. Mis fuentes me dicen que el presidente decide luego salir a caminar al Casco Antiguo con la Joven y fue allí cuando es captado por ciudadanos que le toman videos y fotos", describió el comunicador.

Petro, el primer izquierdista en el poder de Colombia, es un fuerte defensor de los derechos LGBT, un colectivo que en buena parte respaldó su llegada a la presidencia en 2022.

El gobernante está casado y ha procreado una familia con la primera dama Verónica Alcocer, que permanece en silencio tras el escándalo.

Los usuarios en las redes preguntan quién costea los gastos de la persona acompañante del mandatario.

