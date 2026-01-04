domingo 4  de  enero 2026
CONECTIVIDAD

Starlink ofrece Internet gratuito a Venezuela hasta comienzos de febrero

Starlink proporcionará acceso gratuito de banda ancha a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026.

AFP

El servicio de Internet por satélite de SpaceX, la empresa de Elon Musk, anunció que proporcionará acceso gratuito a Internet en Venezuela hasta el próximo mes de febrero, después de que el servicio quedara suspendido en gran parte de la zona central del país tras el asalto militar llevado a cabo por EEUU para la extracción del dictador Nicolás Maduro la madrugada del pasado 3 de enero.

"Starlink proporcionará acceso gratuito de banda ancha a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua", notificó la propia compañía en un escueto comunicado publicado en su cuenta en la red social por X.

Tras una hora de ataques a instalaciones militares en Caracas y varias regiones de Venezuela, Maduro fue capturado, junto a su esposa, Celia Flores, y trasladados a EEUU donde responderán ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo.

Esta no es la primera vez que el sistema de la compañía operada por Musk ofrece facilidades de acceso en contextos de conflicto. Por ejemplo, el servicio Starlink, que utiliza satélites para brindar acceso a Internet a lugares remotos donde la señal de la telefonía no está disponible, había sido durante largo tiempo una ventaja militar exclusiva para las fuerzas ucranianas.

FUENTE: Con información de Europa Press

