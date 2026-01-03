sábado 3  de  enero 2026
Cuba

Marco Rubio a gobernantes cubanos tras captura del depuesto dictador Maduro: "Yo estaría preocupado"

"¿Qué le pudo decir al régimen de Cuba? Que pongan sus barbas a remojar. Si yo viviera en Cuba, estaría preocupado", dijo el secretario de Estado estadounidense

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa. El presidente Donald Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth le escuchan en el club Mar-a-Lago el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

PALM BEACH — El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio declaró el sábado que el gobierno cubano debería estar preocupado tras la captura del depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro.

"Si yo viviera en La Habana y formara parte del gobierno, estaría al menos un poco preocupado", dijo en una conferencia de prensa en Florida junto al presidente estadounidense Donald Trump.

Rubio, de orígenes cubanos, agregó que "Cuba es un desastre" y que el país está "dirigido por hombres incompetentes y seniles".

"Estado fallido"

Durante una conferencia de prensa, convocada por el presidente Donald Trump para hablar sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela la madrugada del 3 de diciembre, también se refirió a Cuba, señalando que será un tema del cual "hablará más adelante" y calificó a la isla como un "Estado fallido".

Rubio apuntó directamente al régimen de La Habana, señalándolos como los que protegían a Maduro: "Están en La Habana", afirmó.

"Los guardias que protegían a Maduro eran cubanos. Venezuela se convirtió en una colonia cubana. Cuba es liderada por viejos seniles que la arruinaron; si fuese ellos, estaría preocupado. Cuba es un desastre, es gobernado por hombres incompetentes, su economía ha colapsado completamente... ¿Qué le pudo decir al régimen de Cuba? Que pongan sus barbas a remojar. Si yo viviera en Cuba, estaría preocupado".

Al ser consultado Trump sobre si hay un mensaje para el régimen de La Habana tras la operación militar en Venezuela, el mandatario respondió: “Cuba es un caso interesante. A Cuba no le va muy bien en este momento; ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba, la gente ha sufrido por muchos años… Cuba es una nación fallida en este momento… y queremos ayudar a la gente… también ayudar a las personas que fueron obligadas a salir de Cuba y viviendo en este país”.

Luego le cedió el micrófono a su secretario de Estado, cuyas primeras palabras dijo que “Cuba es un desastre”. Está dirigido por incompetentes, no tienen economía, está en colapso total”, sentenciò.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

