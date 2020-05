Supremo de Maduro "invalida" directiva parlamentaria de Guaidó

TSJ Venezuela on Twitter Sala Constitucional del TSJ ratifica a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional https://t.co/z8iCmzLdpg pic.twitter.com/gPv1daLUHf — TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) May 26, 2020

El fallo también prohíbe la instalación de un parlamento virtual o paralelo, y establece que "cualquier persona pública o privada que preste o ceda espacio para ello será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo".

Parra, quien no es reconocido por la oposición venezolana ni la comunidad internacional, fue investido como jefe de la AN en una accidentada sesión en la que no se efectuó ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas. Sin embargo, el TSJ aseguró que no se cometió ninguna actuación fuera del marco de la competencia constitucional.

"No existe actuación fuera del marco de la competencia constitucional y legalmente atribuida de la nueva Junta Directiva de la AN para el periodo 2020-2021, así como tampoco violación a derecho constitucional alguno por parte de los integrantes legítimos de la misma", asevera el escrito.

Guaidó tomó juramento como presidente reelegido del Parlamento en un acto que se celebró en la sede de un periódico después de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana le impidieran la entrada a la sede del Legislativo.

Guaidó .jpg Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, juramenta tras ser reelegido al cargo con votos de legisladores de oposición en la sede del periódico El Nacional, en Caracas, Venezuela, el domingo 5 de enero de 2020. AP/Andrea Hernández Briceño

En esa sesión paralela, la mayoría opositora que respalda a Guaidó como líder parlamentario votó de manera personalizada y ante los medios de comunicación para dejar constancia de que 100 de los 167 legisladores lo querían a él como presidente.