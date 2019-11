A juicio de Tamara Suju, abogada venezolana y defensora de los Derechos Humanos, para que haya un proceso electoral en Venezuela tiene que pasar por la liberación de los más de los 400 presos políticos, muchos de los cuales están inhabilitados para presentarse en una posible contienda electoral.

“No se puede entender cómo te sientas a hablar de elecciones en un momento que tienes casi 400 presos políticos. Para cualquier tipo de proceso adelantado o de transición lo mínimo que puedes exigir es que liberen a los presos políticos y que no se les prohíban las postulaciones”.

Resalta que en Venezuela hay diputados, militares, jóvenes y civiles presos por razones políticas, por lo que a su juicio la liberación de ellos es necesaria para que se pueda ir a un proceso libre, independiente y creíble, donde que se tengan las reglas claras sobre la mesa, pero con Maduro fuera del Gobierno.

“No vas a tener unas elecciones libres con Nicolás Maduro y su estructura represiva en el poder. Esa estructura totalmente tramada, para tener un CNE manipulado. Y porque además tienes a un país sumido en el hambre, en las necesidades, en ese proceso donde que cada quien está en su mundo tratando de conseguir qué come y qué le lleva a la familia, y que simplemente la política lo sobrepasa, porque está totalmente sometido por la tiranía”.

Recalca que además una de las razones primordiales para no ir a un proceso electoral es el hecho de que el país está tomado por bandas criminales como son los colectivos, las milicias, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), las Fuerzas Armadas de Revolución de Colombia, además de la presencia de los rusos, los chinos, los cubanos y los iraníes. “Si llevas a un país secuestrado por bandas criminales a un proceso electoral, lo mínimo que te va a pasar ese día es que salgan los colectivos a disparar a las calles y se acabaron las elecciones. Que es lo que nos ha pasado en los últimos procesos electorales”.

Acota que lo que se pensó como una transición, una vez que ya Maduro no estuviese en el poder, era que ese proceso tenía que conllevar a la pacificación y desarme de bandas criminales. “Claro que no estoy de acuerdo con una elección en esas condiciones. Claro que no estoy de acuerdo en este ‘bla bla bla’ que sumerge a Venezuela en un proceso electoral, cuando el país está secuestrado por bandas criminales. Definitivamente, si no atacamos el proceso de seguridad, tu puedes tener un sistema medianamente mejorado, pero en un país secuestrado. ¿Elecciones libres? ¿Imparciales? ¿Con seguridad? ¿Dónde? Si tienes este tipo de proceso por mucho que tú le digas que le vas a brindar seguridad a la gente a la sociedad civil para que voten libremente hay que ver en qué estado está el país”.

Otro aspecto que acota es el poco tiempo que se tendría para preparar unas posibles elecciones, porque tienes a más de cinco millones de venezolanos que han salido de la nación, muchos de los cuales están en tránsito hacia su destino y que en algún momento deberán ser incluidos en el padrón electoral para incluirlos en las elecciones.

“No los están tomando en cuenta. ¿Cómo vas a hacer para que vote esa gran diáspora venezolana si la mayoría de los consulados ni te atienden ni sirven y muchos están cerrados? ¿Cómo vas a hacer para que esa gran diáspora también se sume a las elecciones?”

Cuidado con manifestaciones sin estrategia

En cuanto a las manifestaciones de calle anunciadas desde la presidencia interina, Suju recalca que le preocupa el hecho de que no haya una estrategia que determine los fines específicos de la protesta. “Es cierto que hay una aparente normalidad. Porque Venezuela ya no es noticia, y mucho menos con lo que está sucediendo en Chile Bolivia o Ecuador. Pero esa gran pasividad es en parte porque el venezolano está sobreviviendo y cuando tienes a una sociedad de sobrevivencia, tienes una sociedad controlada”.

Se pregunta si el venezolano está preparado para una nueva ola de protestas diarias, cuando el régimen de Maduro ha mandado a armar a las milicias y ha mandado a salir a las calles a sus colectivos, quienes, según su apreciación, están dispuestos a todo.

“Porque si algo ha demostrado este régimen es que es un régimen asesino, torturador, que no les importa de ninguna manera aplicar la represión”.

La denuncia ante la Corte Penal

Tamara Suju es la defensora de los Derechos Humanos que ha entregado la más amplia denuncia de tortura cometida por el régimen de Hugo Chávez, y posteriormente por el de Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional. En ese sentido comentó que este año la denuncia se ha alimentado de forma sustancial con la inclusión del caso del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció luego de haber sido torturado en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar en Caracas. “A finales de año la Corte publica un informe de cómo van los exámenes preliminares que está llevando a en ese momento nos vamos a enterar de cómo va ese examen preliminar. Y tengo mucha esperanza de que pronto cambiemos de fase. Creo que hay suficientes evidencias, en el caso de las detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual con ejemplo de desaparición forzada temporal, para decirle que la represión sistemática continúa, ha continuado, se ha acentuado y ha empeorado este año”·

Explicó que ella personalmente llevó el caso del Capitán Acosta Arévalo, donde entregó además exámenes médicos y forenses. Además de los testimonios.

“Este año he presentado 84 nuevos casos de tortura, los cuales están incluidos en el informe de Centro de Estudios para América Latina (CASLA), que presentaré a finales de año. Éste estará centrado en cómo ha evolucionado la tortura a medida que Maduro ha perdido el control, a medida que se ha debilitado de forma que solo controla a la gente reprimiendo y matándola de hambre. Explicaré cómo esos métodos han evolucionado y también por la injerencia de los cubanos en la tortura. Cómo esa evolución se ha puesto más cruel, más vil, más sádica”.