Tamara Sujú: La dictadura continúa criminalizando a abogados y defensores de DDHH

Al conocer la medida en su contra, Sujú afirmó en la red social X que "la dictadura continúa criminalizando el trabajo de los abogados y defensores" de derechos humanos "porque es lo que les falta por controlar para que la gente en el país se sienta totalmente indefenso".

"@TarekWiliamSaab me acusa de Traición a la Patria, Terrorismo etc, por supuestamente 'legitimar mediaticamente acciones' como colaboradora del show nuevo, por denunciar la desaparición de Anyelo Heredia, que hasta el día de hoy, finalmente admitieron que lo tenían", escribió Sujú en su cuenta de X.

Agregó que son "la familia y Funcionarios hartos de ver como siguen cometiéndose Crimenes de Lesa Humanidad son mis mejores fuentes de Información".

Y remachó "qué patético eres William Saab, el defensor de los Crimenes de Lesa Humanidad que comete la Tirania".

Por su parte, la periodista que cubre temas militares Sebastiana Barráez reaccionó diciendo que fue vinculada a "un acto que yo jamás compartiría" porque "creo en la vida, pero más aún en la justicia de Dios".

"Se ha ordenado una orden de aprehensión en mi contra, usted me ha ligado a un acto que yo jamás compartiría. A ver, y no es porque crea que aquellos que lo hacen no tuviesen razones para ello, pero yo no me apuesto a actos violentos, porque yo creo en la vida, pero más aún creo en la justicia de Dios. Porque los que somos cristianos, no le apostamos a la muerte", dijo Barráez en un video publicado en su cuenta en Instagram.

Y añadió: "por eso es que usted está en una acera distinta, porque aquellos que le han apostado a la tortura, a la muerte, a la mentira, que se creen impunes, porque están en el poder, ustedes que han tratado de silenciar a los medios de comunicación, que han ido callando voces, les tengo una mala noticia: eso no dura para siempre".

Rechazo

La candidata "unitaria" de la oposición, María Corina Machado, rechazó las órdenes de detención en contra de Sujú y Barráez y afirmó que Maduro es "un candidato represor".

"Maduro es un candidato represor y el país lo tiene retratado en lo que es y eso se llama cobardía pura y dura, porque sabe que no tiene gente, entonces apela a los fusiles y a las sentencias", dijo Machado en un video en las redes sociales.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) rechazaron la persecución en contra de Barráez por parte del régimen.

A través de su cuenta en X, el SNTP afirmó que la medida es usada para "generar censura y atentar contra la libertad e integridad de Barráez".

En tanto, el CNP también rechazó la criminalización del ejercicio periodístico.

El lunes, William Saab anunció la detención de 31 civiles y militares vinculados con cinco supuestos complots contra el el régimen frustrados entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024 e implicó a varios exaltos oficiales que se encuentran fuera de Venezuela.

El fiscal general Tarek William Saab dijo a la prensa que todos los detenidos están “convictos, confesos y han develado información sobre los planes”, sin mostrar pruebas. "Todos los militares fueron captados desde Colombia", agregó.

Durante el mandato de más de 10 años de Maduro se han denunciado decenas de supuestos complots y planes desestabilizadores por los que han sido detenidas numerosas personas, pero rara vez se ha informado sobre las conclusiones de los procesos.

Según la Fiscalía la captación de miembros de organismos de seguridad del Estado venezolano se produjo en reuniones clandestinas realizadas en Bogotá.

Saab indicó que entre los implicados que se encuentran fuera del país está el mayor general retirado Cliver Alcalá, excolaborador militar del fallecido Hugo Chávez, quien se declaró culpable en Nueva York de cargos de terrorismo.

Se espera que Alcalá sea sentenciado a fines de febrero por dos cargos de brindar apoyo a un ejército rebelde colombiano designado como grupo terrorista por Estados Unidos. La audiencia, fijada originalmente para el pasado 18 de enero, fue postergada. Podría ser sentenciado a hasta 30 años de prisión.

Saab añadió que están en la búsqueda de otras 11 personas presuntamente vinculadas con los complots, entre ellos periodistas, militares retirados y activistas de derechos humanos.

Saab explicó que los implicados en el caso serán procesados por delitos como “homicidio intencional en grado de tentativa en la persona del presidente de la república”, conspiración, traición a la patria, tráfico ilícito de armas y municiones, entre otros.

Señaló que los complots contemplaban la toma de instalaciones militares en varias regiones del país.

