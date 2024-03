"Te voy a dar toda mi confianza, me la juego contigo", emotivo mensaje a María Corina Machado

"Me la juego contigo, María Corina"

"Te queremos mucho, mucho y la confianza te la voy a dar toda, me la juego contigo", dijo el muchacho a Machado mientras manejaba en medio de la multitud que se encontraba en respaldo a la candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora venezolana, para los comicios electorales en el país suramericano fijados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 28 de julio.

Tras lograr llegar a la tarima donde Machado se dirigiría al pueblo de Portuguesa, Carlos manifestó en un video que le dará su último voto de confianza a María Corina Machado para lograr salir del régimen de Nicolás Maduro y superar la crisis política, económica y social que atraviesan los venezolanos.

“Porque me sale de lo más profundo de mi corazón, por mis dos hijas, mis nietas, mi mamá, por los abuelos, por la educación de mi país. Porque quiero que los maestros tengan un futuro en Venezuela con sus hijos y con sus nietos y reciban un buen salario", añadió.

Señaló también que se encontraba con el corazón chiquito y pidió a la candidata unitaria de la oposición que no fuera a traicionar la confianza de los venezolanos. “Lo que le dije a María Corina es algo emocionante, y me siento feliz de que me haya escuchado. Que Dios te bendiga grandemente y la paz de Dios nunca falte en tu vida ni en tu familia”, subrayó emocionado.

Machado respondió a las vigorizantes palabras de su seguidor, escribiendo en X que "la confianza, es lo que hoy a mí me mueve y me hace avanzar, la confianza en el pueblo de Venezuela".

Embed Te pido que no dejes de ver esto!!



Quiero contarles algo que viví en el último recorrido que hicimos en Barinas, Portuguesa y Mérida.



Yo venía en una moto, camino a la concentración en Acarigua, cuando este muchacho del video me empieza a gritar desde su moto.



Me dijo cosas… pic.twitter.com/RC6h0vvFPZ — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) March 11, 2024

"Maduro tiene miedo de medirse"

Durante su discurso en Acarigua, donde fue recibida por miles de personas, la líder opositora aseguró que Nicolás Maduro tiene miedo de medirse con ella, por lo que busca manipular la jornada electoral prevista para este año, con la intención de asegurar su permanencia en el poder.

Machado obtuvo un arrollador triunfo en las primarias opositoras celebradas el pasado 22 octubre de 2023 con el 92% de los votos, lo que se consideró como una legitimación por parte del pueblo venezolano. Sin embargo, la dictadura chavista ha obstaculizado su candidatura y el 26 de enero de este año a través de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó su inhabilitación política para ejercer cargos públicos por 15 años.

La candidata unitaria de la oposición venezolana ha estado recorriendo el país para llevar su mensaje de cambio y esperanza “hasta el final”, a pesar de las maniobras del régimen de Nicolás Maduro por sacarla de la ruta electoral. El CNE bajo el mandato de Maduro hizo pública este lunes la inhabilitación de la candidata presidencial para ser electa en cualquier cargo público, lo que no le permite participar en las próximas elecciones presidenciales venezolanas.

@Lydr05

FUENTE: Con información de La Patilla e Infobae