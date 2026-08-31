Ted Cruz: es necesario que haya elecciones "democráticas y justas" en Venezuela

MIAMI. - El senador Ted Cruz instó a celebrar elecciones democráticas y libres en Venezuela , y dijo creer que el gobierno de EEUU está trabajando en ello, tras opinar sobre el acuerdo petrolero entre los dos países anunciado el viernes pasado, al que consideró beneficioso para el pueblo estadounidense.

Deslizó que los comicios podrían celebrarse “a más tardar a mediados del próximo año”, dijo, lo que permitiría cesar la gestión de la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que “fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro, ilegítimo y marxista”, afirmó.

Cruz dio sus declaraciones a una televisora estadounidense, dos días después de que el presidente Donad Trump dio a conocer el convenio que permitiría a EEUU el control de más de 65 mil millones de barriles de petróleo venezolano y del cual no se conocen mayores detalles.

El acuerdo, que tendría una vigencia de 25 años, será formalizado por una delegación estadounidense presidida por el secretario de Energía que tendría previsto llegar al país esta semana, según se informó

Acuerdo petrolero con elecciones

“El acuerdo petrolero, tal como se anunció, parece que podría tener un impacto muy positivo en Estados Unidos y en su economía, en los empleos estadounidenses y en los precios de la gasolina a largo plazo”, dijo Cruz al elogiar el convenio. Y señaló que “avanzará lo más rápido posible”

Sin embargo, consideró que EEUU no debe priorizar el convenio sobre unas elecciones libres y justas.

“Pero creo que deben celebrarse elecciones libres y justas, y deben celebrarse con rapidez. Creo que deberían celebrarse a más tardar a mediados del próximo año”.

Delcy Rodríguez y Maduro

“Delcy Rodríguez fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro”, indicó durante sus declaraciones al señalar la necesidad de comicios en el país suramericano, tras la captura del depuesto jefe autoritario y procesado por la justicia estadounidense.

“Maduro era ilegítimo. Era marxista. Se había hecho con el poder en contra de la voluntad de los votantes, y desde el principio he insistido, y creo que el gobierno está trabajando en ello, en que se celebren elecciones libres y justas”, aseguró.

A principios de este mes, Cruz se unió a un grupo bipartidista de senadores para presentar una resolución que reafirma el apoyo de Estados Unidos a las elecciones libres y justas en Venezuela.

Cruz, del partido republicano, suscribió en fecha reciente, junto senadores demócratas, una resolución bipartidista que reafirmó la posición de EEUU en favor de elecciones libres, la participación de todos los candidatos incluyendo a la líder María Corina Machado, y la libertad de los presos políticos en Venezuela.

FUENTE: Con información de nbcnews.com