Terremoto de magnitud 7.2 sacude a Perú

Una niña camina junto a los restos de una casa destruida por un terremoto en el departamento de Amazonas, noreste de Perú, el 28 de noviembre de 2021.

LIMA.- Un fuerte terremoto de magnitud 7.2 sacudió este jueves la región de Ayacucho, en el sur de Perú, y fue percibido en varias zonas del país, incluida Lima, mientras las autoridades mantenían el monitoreo de las áreas cercanas al epicentro.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento telúrico se registró a las 13:00 horas locales, con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, y a una profundidad de 108 kilómetros.

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La intensidad del sismo fue estimada en niveles III-IV en Coracora, aunque el movimiento también fue sentido en otras regiones del país, entre ellas Ica, Apurímac, Moquegua, Arequipa y Lima.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/EXEv0iY0Ur — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

Monitoreo en las zonas afectadas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que las autoridades locales y las instituciones de primera respuesta activaron el monitoreo en las zonas consideradas vulnerables para evaluar posibles afectaciones.

En los primeros reportes oficiales no se habían confirmado víctimas mortales ni daños materiales de consideración, mientras continúan la recopilación de información desde las localidades próximas al epicentro.

El movimiento fue percibido como fuerte en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravacayco y Upahuacho, en la provincia de Parinacochas, así como en Nazca, en la región de Ica.

También se sintió con intensidad moderada en algunas zonas de Ica y Pisco y de manera leve en sectores de Apurímac y Moquegua.

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Descartan riesgo de tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el terremoto generara un tsunami en el litoral peruano, aunque indicó que el evento se mantiene bajo vigilancia.

La considerable profundidad del movimiento contribuyó a que el sismo pudiera sentirse en una amplia extensión del territorio peruano, sin que su impacto en la superficie alcanzara inicialmente niveles comparables a los de un terremoto superficial.

Perú se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde los terremotos forman parte de una constante amenaza para las poblaciones asentadas tanto en la costa como en la región andina.

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FUENTE: Instituto Geofísico de Perú/TvPerú/Europa Press