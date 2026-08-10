martes 11  de  agosto 2026
MOVIMIENTO TELÚRICO

Perú registra 21 sismos en un periodo de tres semanas con un saldo de seis fallecidos y 70 heridos

Más de 400 viviendas están destruidas y 738 dañadas. En los últimos días, se han producido movimientos fuertes, aunque las réplicas son de menor magnitud

Sismos en Perú han dejado más de 2000 damnificados (Gobierno regional de Junín)

Sismos en Perú han dejado más de 2000 damnificados (Gobierno regional de Junín)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LIMA. La provincia peruana de Chupaca, en la región centro andina de Junín, ha sido afectada desde el pasado 18 de julio por 21 sismos, que han dejado hasta el momento seis fallecidos, más de 70 heridos, 2.764 damnificados, 407 viviendas destruidas y 738 dañadas, informaron este lunes fuentes oficiales.

Al ofrecer estas cifras, el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, declaró a la agencia oficial Andina que los sismos registrados tras el terremoto de magnitud 5,4 del 18 de julio son réplicas asociadas con la reactivación de la falla tectónica Altos del Mantaro, que tiene unos 20 kilómetros de longitud.

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Tavera dijo que la mayoría de las réplicas han sido de menor magnitud, pero en los últimos días se produjeron nuevos movimientos fuertes, uno de ellos de magnitud 5, registrado el jueves pasado; otro de magnitud 4,4, que se sintió el viernes; y uno más, de magnitud 4,3, que se presentó el sábado.

Tras indicar que la falla tectónica se encuentra “en proceso de estabilización”, añadió que no existe información histórica que permita determinar si anteriormente generó otros sismos importantes en la zona.

El funcionario también señaló que en las localidades de Chupaca y Chongos Bajo, que estuvieron entre las más afectadas por el sismo del 18 de julio, se produjeron serios daños por la vulnerabilidad de las edificaciones.

Nueva visión para la ciudad

Las viviendas más afectadas fueron principalmente las construidas con adobe, mientras que las de concreto presentaron, en su mayoría, una mejor respuesta ante el movimiento, detalló.

“Eso nos indica que tenemos que empezar a proyectar la ciudad con una visión de cambiar el tipo de construcción”, acotó.

Tavera confirmó, además, que especialistas del IGP recopilaron en la zona información sobre daños estructurales, deslizamientos y derrumbes, y actualmente, preparan un informe amplio para complementar dos documentos técnicos elaborados previamente sobre los sismos en Chupaca.

El viernes pasado, una persona murió y otras cuatro resultaron heridas por la caída de rocas en una carretera rural luego de uno de los sismos en esa localidad andina del centro de Perú.

La zona había sido visitada poco antes por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien anunció que su gobierno declarará en emergencia a varios distritos de las regiones de Junín y Huancavelica para tomar medidas inmediatas en vivienda, educación, salud, empleo y atención de la emergencia.

El jueves, Chupaca también fue afectada por un sismo de magnitud 5 que dejó trece heridos e incrementó los daños en infraestructura en los mismos distritos golpeados por el terremoto que el 18 de julio causó cinco fallecidos, decenas de heridos y daños en cientos de viviendas.

El sismo del 18 de julio, que tuvo una réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio, que fueron declarados en emergencia el pasado 20 de julio.

FUENTE: Con información de EFE

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