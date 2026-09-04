viernes 4  de  septiembre 2026
Migración

Fin del TPS: Presidente de Honduras pide a EEUU dar tiempo para el retorno de 55,000 migrantes

La canciller de Honduras, Mireya Agüero, afirmó que su país ya trabaja en medidas para atender a quienes sean deportados o decidan regresar

Migrantes hacen fila para abordar un avión en el que son deportados a sus países de origen.

Migrantes hacen fila para abordar un avión en el que son deportados a sus países de origen.

@SecMullinDHS / X
Migrantes hondureños deportados de Estados Unidos reciben asistencia de miembros de la Cruz Roja Hondureña a su llegada al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Honduras, el 7 de febrero de 2025.

Migrantes hondureños deportados de Estados Unidos reciben asistencia de miembros de la Cruz Roja Hondureña a su llegada al Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Honduras, el 7 de febrero de 2025.

AFP
Por Santiago Perales

TEGUCIGALPA — El gobierno de Honduras solicitó a Estados Unidos un plazo prudencial, que no definió, que permita a los hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), prepararse para la salida y retornar a su país en Centroamérica.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, afirmó este viernes que su Gobierno respeta la decisión de Estados Unidos de no extender el TPS; sin embargo, pidió a Washington que conceda tiempo a unos 55.000 hondureños afectados por la medida para que puedan preparar su retorno a su país.

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Estados Unidos descartó conceder un nuevo periodo de gracia o una extensión del TPS para los migrantes hondureños, dijo la canciller de Honduras, Mireya Agüero, y afirmó que su país ya trabaja en medidas para atender a quienes sean deportados o decidan regresar.

"La respuesta a la nota sobre darnos un periodo de gracia o que nos apoyemos en más tiempo alrededor de un TPS ha sido descartada por el Gobierno de Estados Unidos", explicó la jefa de la diplomacia hondureña el jueves 3 de septiembre.

Sin embargo, Asfura insiste con EEUU para que se les otorgue un periodo de gracia. "Les he pedido que les den el tiempo a los compatriotas para que puedan prepararse para un retorno al país, que les den esa oportunidad de poder prepararse dado que han estado 30 y 40 años en Estados Unidos, siendo ciudadanos honorables, respetables, que han sido parte de la economía y de la sociedad", explicó Asfura a los periodistas.

Una transición ordenada

El mandatario señaló que su Gobierno realizó las gestiones diplomáticas necesarias para buscar una transición ordenada que permita a unos 55.000 hondureños afectados por el fin del TPS resolver sus asuntos familiares, laborales y patrimoniales antes de un eventual retorno, aunque reconoció que corresponde a Estados Unidos definir su política migratoria.

"Hicimos las solicitudes debidas, pero bueno, las políticas del gobierno americano en temas de migración y aranceles son políticas firmes que debemos respetar", sostuvo.

Las declaraciones de Asfura se producen un día después de que la canciller hondureña confirmara que EEUU rechazó la petición de Honduras para conceder un período adicional de transición a los beneficiarios del TPS, una medida otorgada a Tegucigalpa en 1999, tras el paso del huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998 y dejó miles de muertos y una enorme destrucción en el país.

El gobernante señaló que el Gobierno hondureño prepara medidas para facilitar la reintegración económica y social de los retornados, aunque la canciller ha descartado por ahora un retorno masivo inmediato.

Más de un millón de hondureños residen en territorio estadounidense, de los cuales unos 200.000 han adquirido la ciudadanía o cuentan con un estatus migratorio regular, según cifras oficiales.

FUENTE: Con información de EFE

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