Trabajo sexual en Cuba seguirá en aumento y en críticas condiciones, alerta activista

La prostitución en la isla se extiende fuera del territorio nacional, vinculándose con redes de trata de personas y explotación sexual en terceros países
La activista Yanelys Núñez, integrante del Observatorio de Género de la revista Alas Tensas, advirtió en el programa Los Puntos a las Íes sobre un incremento del trabajo sexual en Cuba.
Según Núñez, esta actividad se desarrolla bajo condiciones de riesgo para quienes la ejercen, debido a la ausencia de mecanismos de protección estatal y la falta de respuesta de las instituciones oficiales ante la situación de vulnerabilidad de las mujeres.
La representante del observatorio señaló que la problemática se extiende fuera del territorio nacional, vinculándose con redes de trata de personas y explotación sexual en terceros países. Núñez indicó que estas dinámicas interceptan las rutas migratorias de los cubanos, registrándose denuncias de secuestros y abusos contra mujeres que han abandonado la isla en busca de otras oportunidades.
Por su parte, el periodista Boris González Arena describió la prostitución como un fenómeno transversal que afecta a diversos estratos de la sociedad cubana actual. De acuerdo con su análisis, la práctica no se limita exclusivamente a los sectores con mayores carencias económicas, sino que se manifiesta también entre profesionales académicos y grupos con distintos niveles de ingresos.
González Arena sostuvo que el modelo político y social vigente en Cuba ha incidido en la alteración de los límites morales y culturales que anteriormente contenían este fenómeno. A su juicio, la forma en que se proyecta el sexo transaccional en el país es una consecuencia directa del entorno socioeconómico y de la escala de valores promovida por el sistema institucional.
Finalmente, Yanelys Núñez hizo énfasis en los casos de menores de edad forzadas a la prostitución dentro de la isla. La activista atribuyó esta situación a la falta de voluntad política del Estado para implementar campañas de prevención, así como a la carencia de programas de apoyo dirigidos a los sectores de la población que presentan mayores índices de precariedad.
FUENTE: Con información de Diario de Cuba