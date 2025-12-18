jueves 18  de  diciembre 2025
CRISIS SOCIAL

Trabajo sexual en Cuba seguirá en aumento y en críticas condiciones, alerta activista

La prostitución en la isla se extiende fuera del territorio nacional, vinculándose con redes de trata de personas y explotación sexual en terceros países

Mujeres en Cuba.

Mujeres en Cuba.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La activista Yanelys Núñez, integrante del Observatorio de Género de la revista Alas Tensas, advirtió en el programa Los Puntos a las Íes sobre un incremento del trabajo sexual en Cuba.

Según Núñez, esta actividad se desarrolla bajo condiciones de riesgo para quienes la ejercen, debido a la ausencia de mecanismos de protección estatal y la falta de respuesta de las instituciones oficiales ante la situación de vulnerabilidad de las mujeres.

Lee además
Un hombre muestra un dólar y pesos cubanos en La Habana.
DESDE LA ISLA

El futuro de Cuba pasa por Miami, para lo bueno y lo malo
Un policía monta guardia frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana el 26 de mayo de 2023. 
RÉGIMEN

Reportan 100 violaciones a la libertad de expresión durante noviembre en Cuba

La representante del observatorio señaló que la problemática se extiende fuera del territorio nacional, vinculándose con redes de trata de personas y explotación sexual en terceros países. Núñez indicó que estas dinámicas interceptan las rutas migratorias de los cubanos, registrándose denuncias de secuestros y abusos contra mujeres que han abandonado la isla en busca de otras oportunidades.

Por su parte, el periodista Boris González Arena describió la prostitución como un fenómeno transversal que afecta a diversos estratos de la sociedad cubana actual. De acuerdo con su análisis, la práctica no se limita exclusivamente a los sectores con mayores carencias económicas, sino que se manifiesta también entre profesionales académicos y grupos con distintos niveles de ingresos.

González Arena sostuvo que el modelo político y social vigente en Cuba ha incidido en la alteración de los límites morales y culturales que anteriormente contenían este fenómeno. A su juicio, la forma en que se proyecta el sexo transaccional en el país es una consecuencia directa del entorno socioeconómico y de la escala de valores promovida por el sistema institucional.

Finalmente, Yanelys Núñez hizo énfasis en los casos de menores de edad forzadas a la prostitución dentro de la isla. La activista atribuyó esta situación a la falta de voluntad política del Estado para implementar campañas de prevención, así como a la carencia de programas de apoyo dirigidos a los sectores de la población que presentan mayores índices de precariedad.

Embed

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

La junta sigue ahí: el rostro del comunismo en Cuba

Estados Unidos, el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DECLARACIONES

Trump habla esta noche a la nación desde la Casa Blanca

Pandilleros del Tren de Aragua, entre el primer grupo de migrantes enviado a la Bahía de Guantánamo 
Política migratoria

EEUU envía a un nuevo grupo de migrantes a la base naval de Guantánamo, en Cuba, para su deportación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.
EEUU

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Barcos petroleros de Venezuela.
Desplome de la economía

Se avecina "caída dramática" de las exportaciones de petróleo de Venezuela tras bloqueo de EEUU a buques

Te puede interesar

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
ECOSISTEMA Y DESARROLLO

DeSantis aprueba inversión de $27.4 millones en adquisición de tierras para conservación y protección agrícola en Florida

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Eileen Higgins.
POSESIÓN

Eileen Higgins asume la alcaldía de Miami tras un triunfo histórico

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, asisten a una ceremonia de firma tras sus conversaciones en el Kremlin de Moscú el 7 de mayo de 2025.
TENSIONES

Rusia y China remarcan alianza con Maduro, se oponen al "peligro" e "intimidación" en el Caribe

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante su discurso televisado a la nación.
DISCURSO

Presidente Trump: "Somos ahora una nación respetada y de liderazgo mundial"

Dos agentes de los Mossos dEsquadra acordonan una zona en el laboratorio del IRTA, a 18 de diciembre de 2025, en Cerdanyola, Barcelona, Catalunya (España)
ALERTA EN ESPAÑA

España: registran laboratorio en investigación por posible fuga del virus de peste porcina africana