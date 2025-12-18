Trabajo sexual en Cuba seguirá en aumento y en críticas condiciones, alerta activista

La activista Yanelys Núñez, integrante del Observatorio de Género de la revista Alas Tensas, advirtió en el programa Los Puntos a las Íes sobre un incremento del trabajo sexual en Cuba.

Según Núñez, esta actividad se desarrolla bajo condiciones de riesgo para quienes la ejercen , debido a la ausencia de mecanismos de protección estatal y la falta de respuesta de las instituciones oficiales ante la situación de vulnerabilidad de las mujeres .

La representante del observatorio señaló que la problemática se extiende fuera del territorio nacional, vinculándose con redes de trata de personas y explotación sexual en terceros países. Núñez indicó que estas dinámicas interceptan las rutas migratorias de los cubanos, registrándose denuncias de secuestros y abusos contra mujeres que han abandonado la isla en busca de otras oportunidades.

Por su parte, el periodista Boris González Arena describió la prostitución como un fenómeno transversal que afecta a diversos estratos de la sociedad cubana actual. De acuerdo con su análisis, la práctica no se limita exclusivamente a los sectores con mayores carencias económicas, sino que se manifiesta también entre profesionales académicos y grupos con distintos niveles de ingresos.

González Arena sostuvo que el modelo político y social vigente en Cuba ha incidido en la alteración de los límites morales y culturales que anteriormente contenían este fenómeno. A su juicio, la forma en que se proyecta el sexo transaccional en el país es una consecuencia directa del entorno socioeconómico y de la escala de valores promovida por el sistema institucional.

Finalmente, Yanelys Núñez hizo énfasis en los casos de menores de edad forzadas a la prostitución dentro de la isla. La activista atribuyó esta situación a la falta de voluntad política del Estado para implementar campañas de prevención, así como a la carencia de programas de apoyo dirigidos a los sectores de la población que presentan mayores índices de precariedad.

