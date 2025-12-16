martes 16  de  diciembre 2025
Reportan 100 violaciones a la libertad de expresión durante noviembre en Cuba

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa presentó su informe y detalló que La Habana concentró el 63 % de los ataques

(Foto de YAMIL LAGE / AFP)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 100 violaciones a la prensa y la libre expresión en noviembre de 2025. El número representa uno de los picos más altos del año, según el informe del organismo.

Las cifras confirman la escala de la política de represión de Estado contra periodistas, medios independientes y ciudadanos.

El mecanismo principal de ataque dejó de ser la detención física para centrarse en la agresión psicológica. Las amenazas, el hostigamiento y las campañas de difamación se incrementaron en 165 %. El uso de la Seguridad del Estado, junto con medios oficiales y fiscales, valida esta estrategia. Estos hechos se tradujeron en intimidación directa, vigilancia sostenida y citaciones arbitrarias.

El uso abusivo del poder estatal se disparó 233 %. Funcionarios, jueces y el aparato judicial simulan legalidad para castigar la disidencia. En paralelo, el control digital se duplicó con la censura de internet y el bloqueo selectivo de información independiente.

La Seguridad del Estado es responsable del 77,1 % de las violaciones. Los medios de comunicación oficiales participaron en el 51 % de los incidentes, actuando como brazo ejecutor de la difamación.

La Habana concentró el 63 % de los ataques. El informe también registra hostigamiento contra mujeres periodistas con un patrón más severo de acoso familiar y psicológico, buscando amplificar el impacto del castigo.

Las 100 violaciones documentadas demuestran que la Seguridad del Estado, el sistema judicial y el aparato mediático oficial actúan de manera coordinada para silenciar la crítica y generar miedo social.

FUENTE: Redacción

