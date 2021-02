Trabas del régimen en Cuba atentan contra producción de arroz

Allí se produce el 35 por ciento de todo el cereal en Cuba y desde el comienzo del ordenamiento aumentó drásticamente el precio de todos los insumos, informa el campesino Emiliano González.

“Aumentó siete veces el precio del combustible, también el costo del avión que fumiga los campos sembrados de arroz subió seis veces, mientras que el agua ahora alcanza los 4 mil pesos. Y entonces Acopio les está pagando unos 400 pesos el quintal del grano a los productores, lo que significa que es básicamente irrentable cosechar arroz en las condiciones leoninas que está imponiendo la agricultura. Eso ha provocado el actual conflicto entre el gobierno y los campesinos”, destacó Emiliano.

Sin insumos y con los bajos precios que paga la agricultura, el Estado quiere obligar a los agricultores independientes para que garanticen el alimento en el país, concluye desde Mayarí el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.

“Acopio sigue teniendo la prerrogativa de las producciones, sabemos bajo qué condiciones comercializa Acopio: no paga a tiempo, no tiene transporte para recoger los productos y además impone el precio. Entonces a golpe de multas y de presión, no se va a resolver el problema, la solución es libertad de producir, libertad de comercialización”, afirmó.

En San Juan y Martínez, los tabacaleros están en serios problemas, todo aumentó y Acopio paga tarde y poco, y la actual zafra tabacalera está en problemas, cuenta Osmani Poveda Hernández.

“Aquí la presión de parte del régimen en contra de los campesinos está conllevando que muchos están entregando las tierras. Estamos obligados a hacer lo que el gobierno diga”, apuntó el tabacalero.

Desde Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, alerta que es un abuso en contra del hombre del campo, lo que está haciendo el régimen de Cuba.

“Hay una campaña de hostigamiento, aquí todo es a la fuerza y obligado, realmente no le da la cuenta a los campesinos con los precios que les impone acopio”, dijo Esteban.

Desde Puerto Padre, en las Tunas, el abogado Alberto Méndez Castelló, señala que el régimen de Cuba los multa por incumplimiento de contrato, pero esos campesinos, según la Constitución, también tienen el derecho a demandar las entidades del estado por Daños y Perjuicios.

“Un monopolio es una práctica desleal, y el estado cubano monopolizó los precios de los productos y es quien determina”, comentó el letrado.