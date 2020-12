Tras fraude de Maduro advertencia de Monseñor Moronta cobra vigencia

"Con la nueva Asamblea Nacional (AN) que, nos guste o no, legítima o no (no para ellos) se impondrá en el 2021 el inicio del nuevo Estado: el "comunal", con la desaparición definitiva de todo lo que huela a "cuarta república" y al pasado. Comienza la nueva etapa, la consolidación de la revolución, sin necesidad de mucho esfuerzo. Tal como lo había adelantado Chávez", dijo Moronta en un extenso escrito.

Aquí los aspectos más resaltantes de su declaración.

Presencia iraní

Mario Moronta reitera las advertencias que hizo en asambleas de la Conferencia Episcopal pero que fueron, a su juicio, ignoradas por la mayoría de expertos que se centraban en la inteligencia cubana.

“Esto mismo señalé en diversos foros y encuentros y casi nadie me hizo caso. Sólo una profesora y sociólogo conocida de muchos, hizo caso de ello, advirtiendo, a la vez, el riesgo de permitir que se pudiera obviar fácilmente la presencia de un proceso de ‘islamización’ en la nación. Tampoco se le prestó atención”, dice.

A su juicio la presencia de los iraníes en el territorio nacional va más allá del interés por los recursos minerales que existen.

“Lejos de lo que muchos piensan, a los iraníes no les interesa tanto como a otras naciones los recursos venezolanos (ciertamente que sí hay un interés en ellos)… lo que les animó a ‘penetrar’ Venezuela lo están consiguiendo: fijar una base estratégica de carácter geopolítico“, aseguró.

“Venezuela se convierte ahora de una manera clara y ‘pacífica’ en un partner de Irán, pero permitiéndole que ponga sus bases de operaciones en nuestro país… de cara a lo que ellos quieren. No es cuestión de recibir petróleo, o de compartir el uranio… no seamos ingenuos. Su presencia tenía y tiene un objetivo de tipo geopolítico: lograr un espacio de penetración en un lugar privilegiado de América Latina. Y lo consiguieron sin mucho esfuerzo y sin que hubiera reacciones en contra”.

Estado comunal

“El 2021, con la nueva Asamblea Nacional que, nos guste o no, legítima o no (no para ellos) se impondrá el comienzo del nuevo Estado: el ‘comunal’, con la desaparición definitiva de todo lo que huela a ‘cuarta república’ y al pasado”.

Según Moronta, el poder popular significa la eliminación del Parlamento, los municipios tal como se conocen ahora y hasta las parroquias, que es la forma geopolítica de organización más pequeña del Estado.

Recuerda que Chávez en una visita a China durante su mandato estuvo tres días en una universidad con la que firmó un convenio “para la implementación del poder popular y comunal en Venezuela”.

Cubanos al mando de las ideas

Resalta que la presencia de cubanos en el país no solo es por inteligencia y apoyo militar. Para Mario Moronta la verdadera razón es la ideologización.

“La realidad del proceso de ‘ideologización‘ iba por un camino del cual poco se ha hablado y que tiene que ver con lo antes señalado. Desde los laboratorios instalados para eso, la propuesta que se ha venido desarrollando es la lanzada hace algunos años atrás por el marxista italiano A. GRAMSCI”.

El obispo sostiene que en el pensamiento de este autor la categoría “nacional-popular” tiene un papel clave y es lo que se intenta instalar en Venezuela desde la administración de Nicolás Maduro.

“Sobre todo cuando habla de la hegemonía, y de construir a como dé lugar ese poder popular. Esto se hace por medio de las organizaciones de la base, la comuna. Por eso se habla del poder comunal. Esto implica eliminar todo lo que no huela a ‘popular’. Y, entre los pasos a dar es ir minando las capacidades de las instituciones, entre ellas el Estado”.