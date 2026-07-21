Tres fallecidos por hantavirus en el noreste de Venezuela, según ministerio de Salud

Fotografía tomada a través de un microscopio de una muestra de tejido hepático que fue extraída de un paciente con síndrome pulmonar por hantavirus (HPS). (AFP)

CARACAS .- El ministerio de Salud de Venezuela informó este martes, 21 de julio, sobre el fallecimiento de tres personas por hantavirus, en el noreste del país, y de otras dos en el oeste por un diagnóstico aún pendiente de confirmación, luego de que circularan informaciones sobre muertes en circunstancias sanitarias sin explicación.

“Informamos el lamentable fallecimiento de tres pacientes en Anzoátegui (noreste) con diagnóstico confirmado de hantavirus", dijo el ministerio de Salud en un comunicado difundido en Instagram al descartar “un riesgo generalizado para la comunidad”.

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Los últimos casos por hantavirus en Venezuela se registraron en el estado Portuguesa (centro) durante 2025 y en Delta Amacuro (noreste) durante 2024, según un informe de la cartera de Estado del pasado mayo.

“Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”, apuntó en el comunicado el ministerio. “Este virus es transmitido por roedores en zonas rurales y agrícolas, principalmente al inhalar partículas de orina, heces o saliva en espacios cerrados. No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”, apuntó en el comunicado el ministerio.

Asimismo, informó de la muerte de dos profesionales de la salud en Barinas (oeste) por causas que “están por confirmarse”.

El despacho además descartó la relación entre ambos eventos y dijo que los resultados definitivos de la investigación sobre el caso en Barinas serán informados “oportunamente”.

“Ambos casos responden a situaciones aisladas que no tienen vinculación entre sí ni representan un riesgo generalizado para la comunidad”, agrega el pie de foto de acompaña la publicación.

El ministerio hizo esta publicación luego de que en redes sociales y diversos medios de comunicación locales circularan versiones sobre supuestas alertas sanitarias ante estos fallecimientos.

Alerta de la Federación Médica

Este lunes, 20 de julio, la Federación Médica Venezolana (FMV) emitió una alerta sanitaria por una “patología de rápida evolución” que ha provocado múltiples decesos en ambos estados, lo que generó preocupación, especialmente, entre el personal de salud.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias han señalado que los eventos en Barinas y Anzoátegui no guardan relación directa entre sí y que no representan un riesgo generalizado para la población. La situación continúa bajo vigilancia epidemiológica mientras se esperan los resultados definitivos de las muestras tomadas.

No se transmite de persona a persona

El médico internista e infectólogo Julio Castro, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, llamó este martes a la calma ante la alarma generada por una serie de muertes de rápida evolución reportadas en los estados Barinas y Anzoátegui, en este último caso por causa de hantavirus, y descartó que se trate de un brote de gran magnitud.

A través de sus redes sociales y en declaraciones recogidas por diversos medios, Castro se refirió específicamente a los casos confirmados en Anzoátegui, donde el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) confirmó que tres miembros de una misma familia fallecieron por hantavirus, muy probablemente tras contacto con roedores.

“Las variedades de Hanta en Venezuela no tienen capacidad de transmisión persona-persona, esto hace muy improbable que se produzca un número de casos mucho mayor a lo que estamos viendo”, afirmó el especialista. “Las variedades de Hanta en Venezuela no tienen capacidad de transmisión persona-persona, esto hace muy improbable que se produzca un número de casos mucho mayor a lo que estamos viendo”, afirmó el especialista.

Respecto a Barinas, donde fallecieron los médicos Jhovanny Silva, Rafael Díaz y Cecilia Chávez, Castro indicó que la situación es “más variopinta” y que aún no se puede definir claramente como un brote.

“Se han tomado muestras y eso debería dar resultado”, precisó en una entrevista radiofónica. El infectólogo reconoció la necesidad de levantar alertas ante estos eventos, especialmente en el contexto posterior a los recientes terremotos, pero insistió en esperar los resultados oficiales de las investigaciones epidemiológicas.

En mayo pasado, tras un brote de hantavirus en un crucero neerlandés, la Organización Mundial de la Salud indicó que este virus sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra.

FUENTE: Con información de EFE y Efecto Cocuyo