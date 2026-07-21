martes 21  de  julio 2026
VENEZUELA

Venezuela: Cuál sería el próximo paso entre fuerzas democráticas y el oficialismo

"La participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances", dijo la opositora venezolana Dinora Figueroa

Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de Venezuela (2015), viajó al país luego de 8 años en el exilio y se reunió con el Encargado de Negocios de EEUU, John Barrett el 18 de junio de 2026.

Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de Venezuela (2015), viajó al país luego de 8 años en el exilio y se reunió con el Encargado de Negocios de EEUU, John Barrett el 18 de junio de 2026.

Captura de pantalla/Cuenta de Dinorah Figuera en Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Todos los sectores democráticos en Venezuela estarían siendo convocados para un diálogo con el chavismo, que comenzaría el próximo 1 de agosto con el respaldo de Estados Unidos, asegura Dinora Figuera, dirigente opositora y presidenta de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015.

Figuera señaló el lunes, en su cuenta en la red social X, que la convocatoria es para "enriquecer esta hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización" y a "una transición electoral pacífica y democrática" en medio de las conversaciones acordadas con el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez.

Lee además
EEUU avala acercamiento entre Jorge Rodríguez, figura del régimen chavista, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015. 
ACERCAMIENTO

EEUU aplaude que entre chavismo y oposición de Venezuela haya diálogo hacia "la reconciliación política"
Fotografía divulgada por el Palacio de Miraflores de Jacqueline Faría quien fue designada como presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace 
ANÁLISIS

La "reconstrucción de Venezuela" está en manos de la vieja guardia chavista

Agregó: "La participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos". También agradeció el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio.

Según anunciaron las partes la semana pasada, el plan es para fortalecer la democracia y enfrentar las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 5.208 muertos, más de 16.700 heridos y cuantiosos daños materiales.

Este lunes, durante una rueda de prensa, el secretario Rubio aseguró que Washington participará activamente en el proceso de transición política que comenzará en Venezuela luego del acuerdo alcanzado entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el chavismo.

“Han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, señaló Rubio.

Plan para la democracia

Las conversaciones entre Figuera y Jorge Rodríguez comenzaron el pasado 18 de junio, poco antes de los terremotos. La opositora, quien defiende que es la "presidenta" de la Asamblea Nacional elegida en 2015, regresó ese mes a Venezuela para desarrollar un "plan estratégico para la democracia" junto al presidente del Parlamento y el "acompañamiento", según dijo, de Estados Unidos.

El miércoles pasado, los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento y el sector liderado por Figuera. Sin embargo, todavía no han comunicado las conclusiones de este encuentro.

Machado, también Premio Nobel de la Paz, ha insistido en que ella tiene "la responsabilidad de dirigir" una negociación con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

FUENTE: Con información de EFE/Infobae

Temas
Te puede interesar

Opositora Dinorah Figuera agradece a EEUU compromiso con recuperación democrática de Venezuela

Juez de Nueva York confirma la audiencia de Maduro y Flores para este 22 de julio

Meliá cesa definitivamente sus operaciones en Cuba

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.
VIGILANCIA

Tormenta tropical Bertha gana fuerza y mantiene bajo alerta al norte de Florida

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas tras bajar del Air Force One al regresar a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 19 de julio de 2026.
GUERRA

Trump amenaza a Irán con hacerle "pagar" por la muerte de soldados estadounidenses

Diez patriotas sin justicia
OPINIÓN

Diez patriotas sin justicia

 Andrew Arrabaca  fue detenido por tratar de incendiar edificio de oficinas de inmigración (Facebook) 
EEUU

Detienen a hombre por provocar incendio frente a oficinas de inmigración en Nueva York

Fidel y Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
POLÍTICA

EEUU acusa a Cuba de "infiltración y espionaje" de largo alcance

Te puede interesar

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade.
GRAN VICTORIA DE TODOS

Miami-Dade celebra el éxito del Mundial tras recibir a más de 500.000 visitantes

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El rapero Maykel El Osorbo Castillo Pérez es uno de los músicos cubanos que participan en la canción Patria y Vida.
DERECHOS HUMANOS

Quién podría ser el próximo preso político desterrado por la dictadura cubana

Una empleada trabaja en una pizzería.
CAÍDA LABORAL

Solicitudes de subsidio por desempleo repuntan en Florida en la segunda semana de julio

La tormenta tropical Bertha avanza hacia las costas de Alabama, Misisipi y Luisiana.
VIGILANCIA

Tormenta tropical Bertha gana fuerza y mantiene bajo alerta al norte de Florida

La senadora Ashley Moody.
ELECCIONES 2026

Ashley Moody saca ventaja a sus dos rivales demócratas al Senado de Florida