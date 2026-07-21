Venezuela: Cuál sería el próximo paso entre fuerzas democráticas y el oficialismo

Dinorah Figuera, presidenta del Parlamento de Venezuela (2015), viajó al país luego de 8 años en el exilio y se reunió con el Encargado de Negocios de EEUU, John Barrett el 18 de junio de 2026.

CARACAS.- Todos los sectores democráticos en Venezuela estarían siendo convocados para un diálogo con el chavismo, que comenzaría el próximo 1 de agosto con el respaldo de Estados Unidos, asegura Dinora Figuera, dirigente opositora y presidenta de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015.

Figuera señaló el lunes, en su cuenta en la red social X, que la convocatoria es para "enriquecer esta hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización" y a "una transición electoral pacífica y democrática" en medio de las conversaciones acordadas con el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez.

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Agregó: "La participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos". También agradeció el respaldo del secretario de Estado, Marco Rubio.

Según anunciaron las partes la semana pasada, el plan es para fortalecer la democracia y enfrentar las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 5.208 muertos, más de 16.700 heridos y cuantiosos daños materiales.

Este lunes, durante una rueda de prensa, el secretario Rubio aseguró que Washington participará activamente en el proceso de transición política que comenzará en Venezuela luego del acuerdo alcanzado entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y el chavismo.

“Han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, señaló Rubio.

Plan para la democracia

Las conversaciones entre Figuera y Jorge Rodríguez comenzaron el pasado 18 de junio, poco antes de los terremotos. La opositora, quien defiende que es la "presidenta" de la Asamblea Nacional elegida en 2015, regresó ese mes a Venezuela para desarrollar un "plan estratégico para la democracia" junto al presidente del Parlamento y el "acompañamiento", según dijo, de Estados Unidos.

El miércoles pasado, los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento y el sector liderado por Figuera. Sin embargo, todavía no han comunicado las conclusiones de este encuentro.

Machado, también Premio Nobel de la Paz, ha insistido en que ella tiene "la responsabilidad de dirigir" una negociación con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

FUENTE: Con información de EFE/Infobae