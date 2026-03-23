Tribunal cubano rechaza la libertad anticipada del artista disidente Otero Alcántara

LA HABANA.- La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa rechazó este lunes, 23 de marzo, la liberación anticipada de Luis Manuel Otero Alcántara, un artista opositor al gobierno próximo a cumplir cinco años de prisión, informó la ONG Cubalex, con sede en Miami que había presentado la petición.

Otero Alcántara, de 38 años de edad, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa en La Habana para sumarse a las históricas manifestaciones antigubernamentales que sacudieron la isla durante esa jornada.

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"Cubalex denuncia graves irregularidades en la actuación del Tribunal Provincial de Artemisa, que rechazó de plano la solicitud de presentación a favor del artista y preso político", señaló en X la ONG. "Cubalex denuncia graves irregularidades en la actuación del Tribunal Provincial de Artemisa, que rechazó de plano la solicitud de presentación a favor del artista y preso político", señaló en X la ONG.

El habeas corpus fue presentado el 11 de marzo en la provincia de Artemisa, a unos 60 kilómetros de La Habana, donde cumple la sentencia Otero Alcántara, considerado un "preso de conciencia" por Amnistía Internacional.

De acuerdo con Cubalex, entre el tiempo tras las rejas y las rebajas que le corresponderían, el disidente ya superaría en prisión los cinco años de condena.

Las contradicciones

La ONG destacó que: “El documento judicial presenta contradicciones evidentes que comprometen seriamente su validez. En un mismo texto, el tribunal afirma que Otero Alcántara se encuentra bajo medida cautelar de prisión provisional y, simultáneamente, que está extinguiendo una sanción en prisión”

Explicó que estas afirmaciones son jurídicamente incompatibles y revelan una actuación arbitraria o negligente por parte del órgano judicial.

Cubalex expuso que el tribunal rechaza la solicitud alegando falta de competencia, pero no ofrece ningún razonamiento jurídico que sustente dicha decisión ni indica cuál sería la autoridad competente para conocer del caso.

“Esta omisión vulnera el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva y coloca al solicitante en una situación de indefensión absoluta”, sentencia. “Esta omisión vulnera el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva y coloca al solicitante en una situación de indefensión absoluta”, sentencia.

Argumenta que la solicitud de habeas corpus presentada fundamenta que Otero Alcántara habría cumplido íntegramente la sanción de privación de libertad que le fue impuesta, al considerarse tanto el tiempo de prisión provisional como las rebajas de condena legalmente previstas.

De ser así, su permanencia en prisión constituye una privación de libertad ilegal conforme a la legislación cubana vigente.

La actuación del tribunal no solo evade el análisis de fondo del caso, sino que bloquea el acceso a un recurso judicial efectivo, en abierta contradicción con la Constitución de la República de Cuba y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Ante la negativa del tribunal, exige: la inmediata tramitación efectiva del habeas corpus presentado, la liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara si se confirma el cumplimiento de su sanción y el respeto a las garantías judiciales básicas y al derecho a la libertad personal.

La ONG elevará el caso de manera urgente ante mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, incluyendo Naciones Unidas, por constituir un caso de detención ilegal y arbitraria.

Protestas de San Isidro

Otero Alcántara ganó notoriedad en 2020 cuando lideró la protesta del Movimiento San Isidro, una agrupación de artistas e intelectuales que pedía la liberación de un rapero.

Junto a 13 miembros del movimiento, Otero Alcántara se atrincheró durante días en su casa, en el barrio habanero de San Isidro. Este acto de resistencia culminó en un desalojo forzado que inspiró una manifestación sin precedentes de alrededor de 300 artistas frente al Ministerio de Cultura en demanda de libertad de expresión en Cuba.

La protesta fue preludio del histórico 11 de julio de 2021.

Otero Alcántara fue condenado en 2022 a cinco años de prisión por "ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos", por un acto en el que se cubrió con la bandera cubana cuando estaba en el baño y cuyas fotos difundió en redes sociales.

El gobierno cubano no lo considera un artista, sino un "agente" al servicio de Estados Unidos para desestabilizar el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CubalexDDHH/status/2036124290978889817?s=20&partner=&hide_thread=false COMUNICADO | Tribunal cubano se contradice y bloquea habeas corpus a favor de Luis Manuel Otero Alcántara.

Cubalex denuncia graves irregularidades en la actuación del Tribunal Provincial de #Artemisa, que rechazó de plano la solicitud presentada a favor del artista y preso… pic.twitter.com/gdZqk6G94A — Cubalex (@CubalexDDHH) March 23, 2026

FUENTE: Con información de AFP y Cubalez