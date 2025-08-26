Tribunal ordena la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez en el caso Senkata

LA PAZ - Un tribunal de Bolivia ordenó la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez Chávez y de otros doce procesados en el denominado caso Senkata, tras declararse incompetente para tramitar la causa.

La decisión judicial, informada el lunes por la noche, dejó sin efecto las medidas cautelares previas y dispuso la expedición de mandamientos de libertad tanto para quienes permanecían detenidos en cárceles como para los que estaban bajo arresto domiciliario.

“Lo que aquí se hace no es justicia, es una persecución política disfrazada de proceso judicial y yo no me niego a la justicia, me niego a una acusación falsa que ha hecho la fiscalía sin ninguna investigación por instrucciones del poder de turno”, afirmó la exmandataria, quien asumió la conducción del país en 2019 tras la salida de Evo Morales.

"Uso arbitrario de la justicia"

Además, Áñez insistió en que su encarcelamiento es consecuencia del “uso arbitrario de la justicia” en Bolivia.

“Aquí nos tienen privados de la libertad, sometidos a audiencias cansadoras y, sin embargo, el verdadero responsable, que ustedes saben quién es, Evo Morales, está en completa impunidad”, lamentó.

Analistas afirman que la liberación de Áñez representa un hecho simbólico para la oposición y un llamado de atención sobre la instrumentalización de la justicia. La expresidente, que gobernó entre 2019 y 2020 tras la salida de Morales, ha sido reconocida por varios sectores como una figura que defendió la institucionalidad en medio de una de las crisis más profundas de la historia reciente del país.

Quiero decir que la historia recordará que este día se defendió la legalidad, se reivindicó la independencia judicial y se dio un paso hacia una Bolivia más justa y más libre.

¡Que viva Bolivia!



— Jeanine Añez Chávez

