martes 26  de  agosto 2025
BOLIVIA

Tribunal ordena la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez en el caso Senkata

La decisión judicial deja sin efecto las medidas cautelares impuestas previamente en contra de la exmandataria boliviana

Presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez

Presidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez

Europa Press
Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.

Simpatizantes de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, demandan su libertad.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA PAZ - Un tribunal de Bolivia ordenó la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez Chávez y de otros doce procesados en el denominado caso Senkata, tras declararse incompetente para tramitar la causa.

La decisión judicial, informada el lunes por la noche, dejó sin efecto las medidas cautelares previas y dispuso la expedición de mandamientos de libertad tanto para quienes permanecían detenidos en cárceles como para los que estaban bajo arresto domiciliario.

“Lo que aquí se hace no es justicia, es una persecución política disfrazada de proceso judicial y yo no me niego a la justicia, me niego a una acusación falsa que ha hecho la fiscalía sin ninguna investigación por instrucciones del poder de turno”, afirmó la exmandataria, quien asumió la conducción del país en 2019 tras la salida de Evo Morales.

"Uso arbitrario de la justicia"

Además, Áñez insistió en que su encarcelamiento es consecuencia del “uso arbitrario de la justicia” en Bolivia.

“Aquí nos tienen privados de la libertad, sometidos a audiencias cansadoras y, sin embargo, el verdadero responsable, que ustedes saben quién es, Evo Morales, está en completa impunidad”, lamentó.

Analistas afirman que la liberación de Áñez representa un hecho simbólico para la oposición y un llamado de atención sobre la instrumentalización de la justicia. La expresidente, que gobernó entre 2019 y 2020 tras la salida de Morales, ha sido reconocida por varios sectores como una figura que defendió la institucionalidad en medio de una de las crisis más profundas de la historia reciente del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JeanineAnez/status/1960154224081461572&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Redes Sociales/NTN 24

