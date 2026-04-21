martes 21  de  abril 2026
RÉGIMEN

Tribunales en Venezuela insisten en negar amnistía a alcalde opositor y a periodistas sin explicación

El exalcalde Rafael Ramírez, preso político desde 2024, recibió libertad condicional, mientras ocho trabajadores de la prensa excarcelados siguen con procesos

Diego Casanova (C), familiar de un preso político, a la espera de amnistía, interviene durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero de 2026.&nbsp;

Diego Casanova (C), familiar de un preso político, a la espera de amnistía, interviene durante una rueda de prensa en Caracas el 23 de febrero de 2026. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Tribunales penales de Venezuela insisten en su negativa de otorgar el beneficio de amnistía a presos políticos y excarcelados en el marco de la Ley que fue ordenada por la gobernante encargada Delcy Rodríguez, y este lunes un alcalde opositor y ocho periodistas seguían sujetos a medidas restrictivas de libertad y procesos penales sin explicación, según denuncias.

A Rafael Ramírez, exalcalde opositor de Maracaibo, capital del occidental estado Zulia, que fue detenido en octubre de 2024 y permanecía en arresto domiciliario desde agosto del año pasado, le fue negada la amnistía al ser puesto en libertad condicional con medidas de presentación al tribunal y prohibición de salida del país.

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La misma decisión judicial recayó sobre el exdirector general de Seguridad Ciudadana de Maracaibo, David Barroso, también detenido en octubre de 2024 y en prisión domiciliaria desde agosto pasado, se informó.

"Después de 567 días, hemos vuelto del lado oscuro, un lado complicado, difícil", dijo Ramírez a la prensa en las afueras del Palacio de Justicia de Maracaibo, pero subrayó que no hay “nada que celebrar” debido a que aún hay “muchos presos políticos” por cuya libertad pidió seguir luchando, aunque instó a “seguir creyendo” en que “esta Venezuela va a cambiar”.

Periodistas sin amnistía

También ocho periodistas excarcelados, en el contexto de la Ley de Amnistía, continúan con restricciones y bajo proceso judicial, a la espera de decisiones que pongan fin a sus expedientes penales, por lo cual el Colegio Nacional que los agremia fijó posición institucional.

En lo que calificó de "judicialización de la verdad", el CNP Caracas reiteró que “no hay convivencia real mientras el sistema judicial se use como un arma de censura”, según su mensaje por sus redes.

El secretario de la organización gremial, Edgar Cárdenas, denunció que “mientras se instalan ‘mesas de diálogo’, los periodistas siguen enfrentando medidas restrictivas y bloqueos. ¡La convivencia no puede ser un eslogan!”.

Se refirió concretamente a la negativa de solicitud de amnistía del secretario adjunto del CNP Caracas, Carlos Rojas, a la que consideró una muestra de la "selectividad perversa" del sistema.

Presos políticos a la espera

También destacó que “decenas de colegas siguen en el exilio forzado por investigaciones sin fundamento que funcionan como barreras para su regreso”.

“Exigimos una amnistía real y no discrecional”, clamó.

De 760 presos políticos excarcelados hace dos meses, solamente 180 han quedado en libertad plena con amnistía, según la ONG Foro Penal, por lo cual su presidente director Alfredo Romero, instó a la nueva Defensoría del Pueblo garantizar la libertad en Venezuela.

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FUENTE: Con información de EFE, CNP Caracas, red X

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