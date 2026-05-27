Rocío San Miguel está en Venezuela para gestionar su libertad plena, tras ser excarcelada hace cinco meses

La activista de derechos humanos y abogada Rocío San Miguel habla durante una entrevista con medios independientes en Caracas en 2019.

CARACAS .- Rocío San Miguel , defensora de derechos humanos y excarcelada en enero luego de ser detenida y sometida a un proceso irregular durante dos años, regresó a Venezuela para lograr su libertad plena en el contexto de la aplicación de la Ley de Amnistía por parte de una comisión parlamentaria y los tribunales.

En un comunicado dado a conocer por uno de sus hermanos, José San Miguel, se afirma que la llegada de la abogada al país “responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva”.

DICTADURA Excarcelación de Rocío San Miguel no implica el cierre de su causa judicial en Venezuela

Entre los casos de presos políticos en Venezuela, el de Rocío San Miguel, quien coordinó durante años una ONG y trabajó por los derechos humanos, se considera uno de los más emblemáticos, debido a su detención en forma arbitraria en febrero de 2024 y a la imputación de graves delitos en un caso judicial sobre supuesta conspiración contra Nicolás Maduro, sin derecho a la defensa y al debido proceso.

La liberación de la abogada fue exigida por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales durante meses, pero fue excarcelada y enviada a España en enero de 2026, con medidas restrictivas, tras la caída de Maduro y desde entonces se ha mantenido en bajo perfil sin apariciones públicas. Y así se mantendrá, según el único portavoz autorizado.

Rocío San Miguel y derecho a su libertad

La familia recuerda en el comunicado que “Rocío San Miguel continúa sujeta a restricciones y medidas cautelares vigentes, entre ellas la prohibición de dar declaraciones a medios de comunicaciones, así como de realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico”.

Se indica que cualquier información relacionada con la situación de San Miguel será “comunicada exclusivamente a través de su entorno familiar autorizado”, tras agradecer el respeto a la privacidad en esta delicada coyuntura

“Confiamos en que este proceso pueda avanzar favorablemente y culminar de manera justa y definitiva”, expresa el comunicado, que aspira la libertad plena de la abogada.

COMUNICADO SAN MIGUEL

FUENTE: Con información de carta emitida por José Manuel San Miguel, hermano de Rocío San Miguel