Rocío San Miguel está en Venezuela para gestionar su libertad plena, tras ser excarcelada hace cinco meses

CARACAS.- Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y excarcelada en enero luego de ser detenida y sometida a un proceso irregular durante dos años, regresó a Venezuela para lograr su libertad plena en el contexto de la aplicación de la Ley de Amnistía por parte de una comisión parlamentaria y los tribunales.
En un comunicado dado a conocer por uno de sus hermanos, José San Miguel, se afirma que la llegada de la abogada al país “responde a su deseo de reencontrarse con su familia y acompañar personalmente el desarrollo y cierre de esta etapa, con la expectativa de que la situación jurídica pueda resolverse conforme a derecho y de manera definitiva”.
Entre los casos de presos políticos en Venezuela, el de Rocío San Miguel, quien coordinó durante años una ONG y trabajó por los derechos humanos, se considera uno de los más emblemáticos, debido a su detención en forma arbitraria en febrero de 2024 y a la imputación de graves delitos en un caso judicial sobre supuesta conspiración contra Nicolás Maduro, sin derecho a la defensa y al debido proceso.
La liberación de la abogada fue exigida por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales durante meses, pero fue excarcelada y enviada a España en enero de 2026, con medidas restrictivas, tras la caída de Maduro y desde entonces se ha mantenido en bajo perfil sin apariciones públicas. Y así se mantendrá, según el único portavoz autorizado.
Rocío San Miguel y derecho a su libertad
La familia recuerda en el comunicado que “Rocío San Miguel continúa sujeta a restricciones y medidas cautelares vigentes, entre ellas la prohibición de dar declaraciones a medios de comunicaciones, así como de realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier otro medio electrónico”.
Se indica que cualquier información relacionada con la situación de San Miguel será “comunicada exclusivamente a través de su entorno familiar autorizado”, tras agradecer el respeto a la privacidad en esta delicada coyuntura
“Confiamos en que este proceso pueda avanzar favorablemente y culminar de manera justa y definitiva”, expresa el comunicado, que aspira la libertad plena de la abogada.
FUENTE: Con información de carta emitida por José Manuel San Miguel, hermano de Rocío San Miguel