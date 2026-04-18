Amnistía internacional pide a Delcy Rodríguez excarcelar a todos los presos políticos

CARACAS.- La organización Amnistía Internacional (AI) pidió a la gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , excarcelar a todas las personas detenidas arbitrariamente de forma inmediata y sin condiciones.

En su alerta, AI señaló que quedan, al menos, 485 presos políticos del chavismo. "Pese a la ejecución en febrero de 2026 de una ley de Amnistía que condujo a la excarcelación de numerosas personas presas políticas, muchas otras han visto denegadas sus solicitudes o han visto modificada posteriormente su situación", puntualizaron.

A su vez, en el llamado del 17 de abril, la organización sostuvo que "la larga política de represión del gobierno (régimen) venezolano para silenciar toda forma de disidencia o presunta disidencia ha utilizado de forma continuada detenciones arbitrarias de motivación política para perseguir a personas".

Amnistía difundió una carta para que personas e instituciones se sumen a la petición a Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del exdictador Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

"Reiteramos una vez más a las autoridades venezolanas que prácticas como la desaparición forzada y la tortura están inequívocamente prohibidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Los responsables de tales violaciones de derechos humanos pueden ser objeto de investigación y enjuiciamiento ante instancias judiciales independientes más allá de las fronteras de Venezuela", indicaron.

Crisis de DDHH

Por otra parte, Amnistía Internacional dijo que dentro de la política represiva de las autoridades en Venezuela han sido acosados, procesados y censurados de forma continua activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana "en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección".

Desde la organización recordaron que, para mayo de 2025, 7,9 millones de personas habían huido de Venezuela.

En su alerta, la organización de DDHH refirió los casos de varios presos políticos del chavismo. Dentro de estos, mencionó a las hermanas hermanas Samantha y Aranza Hernández, de 16 y 19 años, respectivamente, quienes están detenidas desde noviembre de 2025 con cargos de terrorismo.

Ambas están en el grupo de los perseguidos a los que se les ha negado la amnistía, así como al abogado Perkins Rocha, del equipo de la líder opositora, María Corina Machado.

FUENTE: Con información de Amnistía Internacional