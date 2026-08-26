miércoles 26  de  agosto 2026
Emergencia

EEUU prohíbe equipos extranjeros en la red eléctrica que amenacen la seguridad nacional

La orden faculta al secretario de Energía para "imponer condiciones" sobre el uso y funcionamiento continuos de dichos equipos y se permite bloquear los operativos en la red de alta tensión

Una vista general de torres de transmisión eléctrica en Los Ángeles, California.

Una vista general de torres de transmisión eléctrica en Los Ángeles, California.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves la emergencia nacional, mediante una orden ejecutiva, que permite prohibir la adquisición o instalación de equipos eléctricos fabricados en el extranjero cuando atenten contra la seguridad nacional.

En virtud de la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Emergencias Nacionales, la orden apela a una amenaza "inusual y extraordinaria" para restringir sistemas de energía a gran escala producidos en el extranjero, incluidos el software y las capacidades digitales asociadas, "que pudieran entrañar riesgos de ciberseguridad u operativos".

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La orden, que no aplica a la distribución local, se centra en transacciones que involucran a ciudadanos extranjeros y que plantean un riesgo indebido de sabotaje o de efectos catastróficos para la seguridad, un "acceso no autorizado u otras perturbaciones", la resiliencia de la infraestructura crítica o un riesgo inaceptable para la seguridad de los EEUU.

Con la norma publicada por la Casa Blanca, se faculta al secretario de Energía para "imponer condiciones" sobre el uso y funcionamiento continuos de dichos equipos y se permite bloquear los operativos en la red de alta tensión.

Dependencia genera vulnerabilidad

Según indicó el texto, Estados Unidos ha aumentado su dependencia de ciertos componentes extranjeros para el sistema de energía a gran escala que "genera una vulnerabilidad en la cadena de suministro" del país, lo que incrementa "la capacidad de algunas entidades para crear y explotar" dichas vulnerabilidades.

Esta orden ejecutiva sobre la red eléctrica se suma a otra firmada en julio, que restringió las exenciones para que el Pentágono adquiera materiales críticos de proveedores extranjeros y priorizó fuentes nacionales o de países aliados.

Además, la Administración Trump impuso en agosto un arancel del 100 % a la importación de determinados drones y componentes considerados sensibles.

China es actualmente el principal productor mundial de tierras raras, un grupo de 17 elementos utilizados en la fabricación de componentes y vehículos eléctricos y sistemas de defensa.

FUENTE: Con información de EFE

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