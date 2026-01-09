viernes 9  de  enero 2026
POLÍTICA

Trump anuncia que Gustavo Petro visitará la Casa Blanca en febrero

La visita oficial se dará luego de un período de fuertes roces diplomáticos y cuestionamientos a la política antidrogas del gobierno colombiano

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump.&nbsp;

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 

AFP
El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, realizará una visita oficial a la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, en un contexto marcado por las tensiones bilaterales del último año y por las crecientes preocupaciones de Washington sobre el narcotráfico procedente de Colombia.

“Estoy seguro de que la visita saldrá muy bien para Colombia y para Estados Unidos, pero la cocaína y otras drogas deben ser impedidas de ingresar a Estados Unidos”, escribió Trump en su red social Truth Social, dejando claro que el combate al narcotráfico será el tema central del encuentro.

El anuncio se produjo días después de una conversación telefónica entre ambos mandatarios, que sirvió para rebajar la confrontación verbal sostenida durante meses.

"Tensión diplomática"

La relación bilateral se deterioró de forma significativa en 2025, luego de que Washington retirara la visa al presidente Petro tras una polémica intervención pública en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, y de que Estados Unidos le quitara a Colombia la certificación en la lucha antidrogas, un pilar histórico de la cooperación militar entre ambos países.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025, Petro adoptó un tono confrontacional hacia Washington y advirtió que impulsaría un giro radical en la política exterior estadounidense hacia América Latina. Sin embargo, en las últimas 48 horas el discurso del mandatario colombiano cambió de forma notoria, pasando de los cruces públicos con el presidente estadounidense a proponer acciones militares conjuntas y un papel de mediación regional.

De acuerdo con el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, Washington y Bogotá evalúan ahora “acciones conjuntas” para enfrentar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras el contacto directo entre Trump y Petro.

El giro de Petro ocurre, además, en un escenario regional convulso, marcado por la captura del ahora depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación estadounidense, un hecho que fue recibido con alarma por el mandatario colombiano.

Este viernes, Petro pidió a la cabecilla del régimen, Delcy Rodríguez, coordinar esfuerzos “conjuntos” contra el narcotráfico, una propuesta que genera escepticismo en sectores que cuestionan la voluntad real de cooperación de los actores involucrados.

FUENTE: Con información de AFP

