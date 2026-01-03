sábado 3  de  enero 2026
Petro y Díaz-Canel e Irán reaccionan con retórica ideológica ante explosiones en Venezuela

Colombia tiene durante este año un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, por lo que pidió que ese organismo sea convocado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

AFP
Los dictadores de Cuba y Venezuela, Miguel Diaz-Canel y Nicolás Maduro.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

REDACCIÓN.- Horas después de que detonaciones se registrasen en Caracas y ante un comunicado de la dictadura de Nicolás Maduro, en el que invitaba al pueblo a salir a las calles ante una “gravísima agresión militar de Estados Unidos, los aliados del chavismo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, utilizaron la plataforma X para la confrontación ideológica.

“Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.

Patria o Muerte ¡Venceremos!”, escribió en la red social Díaz-Canel en X, mientras que Petro enumeró los supuestos lugares que fueron alcanzados por los ataques.

"Alerta todo el mundo han atacado a Venezuela", escribió en la red X Petro, cercano a Maduro.

El presidente Petro solicitó una reunión "de inmediato" de la OEA y la ONU para "establecer la legalidad internacional de la agresión" contra el país vecino.

Colombia tiene durante este año un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas, por lo que pidió que ese organismo sea convocado.

Petro agregó en otras publicaciones que dispuso medidas para "preservar la estabilidad en la frontera", sin dar más detalles, y para atender "necesidades humanitarias o migratorias".

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que la fuerza pública activó "todas las capacidades" para evitar "cualquier intento de ataque terrorista" en la frontera por parte de agrupaciones ilegales como el ELN.

Entre Colombia y Venezuela operan guerrillas que según estudios se mueven en suelo venezolano con el beneplácito del chavismo.

Irán condena "el ataque militar estadounidense" en Venezuela

Irán, que mantiene estrechos vínculos con Venezuela, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense" contra el país sudamericano luego que una serie de explosiones sacudieron Caracas y otras ciudades este sábado.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado, que criticó también "la agresión ilegal de Estados Unidos".

La administración estadounidense no ha comentado por el momento estos acontecimientos en Venezuela.

FUENTE: con información de AFP

