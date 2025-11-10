lunes 10  de  noviembre 2025
Trump comparte reconocimiento internacional a María Corina Machado por su lucha democrática

El mandatario estadounidense reposteó en su red social X una publicación que exalta el liderazgo de la líder opositora venezolana

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reposteó en su red social Truth Social, un artículo del New York Post en el que se destaca el agradecimiento de María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, por el papel de EEUU en “restaurar la democracia y la libertad en las Américas”.

El gesto del mandatario muestra un respaldo a Machado, quien ha mantenido una postura firme frente al régimen de Nicolás Maduro y ha elogiado la estrategia estadounidense para debilitar las estructuras de poder del chavismo.

En el artículo compartido por Trump, se resalta la influencia de la política exterior estadounidense en la presión internacional contra Caracas.

"Apoyo determinante"

Machado, reconocida por su lucha por restablecer el orden constitucional en Venezuela, ha reiterado que el apoyo de Trump es “determinante” para enfrentar lo que califica como una “estructura narcoterrorista que oprime al pueblo venezolano”.

La dirigente ha insistido en que la acción decidida de Washington ha permitido articular sanciones y medidas diplomáticas que aíslan al régimen de Maduro.

Durante un foro empresarial celebrado recientemente en Miami, Machado reafirmó su respaldo al despliegue militar estadounidense en el Caribe, parte de la operación antidrogas impulsada por la Casa Blanca. “Maduro empezó esta guerra, y el presidente Trump está terminándola”, afirmó la opositora, calificando la estrategia como “absolutamente correcta” para cortar las fuentes de financiamiento del régimen, incluyendo el narcotráfico y el contrabando de armas y personas.

El reposte presidencial consolida la sintonía entre ambos líderes en torno al objetivo común de liberar a Venezuela y restaurar la democracia en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TruthTrumpPost/status/1987663415020568661&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información de Redes Sociales

