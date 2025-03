Trump contraataca: Recuperando los puertos de Panamá, pero el juego estratégico de China continúa

Llegué a Panamá en septiembre de 1996 en una asignación de la Agencia de Inteligencia de Defensa. En ese momento, las concesiones para operar los puertos de Balboa y Cristóbal ya habían sido otorgadas a Hutchison Whampoa Ltd. Reconociendo la importancia estratégica de este desarrollo, lo informé inmediatamente a la cadena de mando. Sin embargo, hubo poco interés por parte de la embajada de EEUU o de mi agencia; el enfoque principal era la reversión del Canal de Panamá y la inminente reubicación del Comando Sur de Quarry Heights a Miami. Las concesiones portuarias, al parecer, ya eran un hecho consumado.

En ese momento, Panamá mantenía relaciones diplomáticas oficiales con Taiwán y era un socio regional clave. Esta alianza dio forma a su política exterior y dinámica económica, limitando la influencia de Pekín en el país. Sin embargo, a pesar de sus lazos formales con Taiwán, Panamá otorgó las concesiones portuarias a Hutchison Whampoa Ltd. Esto subrayó la estrategia a largo plazo de China: expandir su presencia en América Latina mucho antes de que Panamá cortara formalmente sus lazos con Taiwán en 2017.

A los pocos meses de que Hutchison Whampoa Ltd. asegurara las concesiones portuarias, crecieron las preocupaciones en Estados Unidos sobre la creciente influencia de China en las vías estratégicas de Panamá. Uno de los personajes más vocales fue el almirante Thomas H. Moorer, ex presidente del Estado Mayor Conjunto, quien advirtió públicamente sobre los riesgos para la seguridad nacional de permitir que una empresa vinculada a China controlara puntos clave de acceso al Canal de Panamá. Sus advertencias resonaron en las comunidades de defensa e inteligencia, pero Washington siguió centrado en la reversión del canal y la retirada de las fuerzas militares estadounidenses. A pesar de estas preocupaciones, no se tomó ninguna acción sustancial para desafiar o frenar la expansión de China en Panamá.

Mientras tanto, yo seguía profundamente preocupado por la agresiva ofensiva de China para obtener las concesiones portuarias. Circulaban rumores de que Pekín había sobornado a figuras políticas panameñas para asegurar el acuerdo, una afirmación que, aunque no probada, no era improbable dada la arraigada cultura de corrupción en América Latina. La cuestión no era si la corrupción jugó un papel, sino cuánto. Para mí, esto nunca fue solo un acuerdo comercial; fue una maniobra geopolítica calculada. Asegurar estos puertos no se trataba simplemente de comercio y logística, sino de establecer una base en Panamá para socavar a Taiwán, que en ese momento aún mantenía reconocimiento diplomático por parte del país.

Para 1998, el Congreso de EEUU estaba llevando a cabo audiencias sobre el Canal de Panamá, reflejando la creciente preocupación sobre las implicaciones estratégicas del control de los puertos por parte de Hutchison Whampoa Ltd. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de asistentes del Congreso que de alguna manera habían rastreado mi número, buscando información y perspectivas. También me indicaron que redirigiera las consultas a CONUS, una señal de que los altos mandos finalmente estaban prestando atención. Por primera vez, parecía que Washington comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba en juego. Pero a pesar de la mayor atención, no se tomó ninguna medida significativa. Las concesiones permanecieron en su lugar y la influencia de Pekín en Panamá solo se profundizó.

Las ambiciones de China no se limitaron a Panamá. En la misma época, Pekín buscaba agresivamente el control de una terminal clave en el puerto de Long Beach. En 1997, la China Ocean Shipping Company (COSCO), una empresa estatal china, obtuvo un contrato de arrendamiento de 40 años para operar el antiguo Astillero Naval de Long Beach, convirtiéndolo en una terminal de carga. Este desarrollo generó preocupaciones de seguridad nacional en el Congreso de EEUU, dado el vínculo de COSCO con el gobierno chino. Pero a pesar de estas advertencias, el contrato de arrendamiento fue aprobado, marcando la segunda gran victoria marítima de China en poco tiempo.

Sin embargo, a diferencia de Panamá—donde la influencia china se mantuvo arraigada—la política estadounidense eventualmente cambió de rumbo. En 2019, bajo presión de la administración Trump, COSCO se vio obligada a vender su arrendamiento de la Terminal de Contenedores de Long Beach a Macquarie Infrastructure and Real Assets, una empresa australiana, por $1.78 mil millones. Este movimiento demostró que, si bien China había logrado una base en infraestructuras marítimas clave, su influencia no era inquebrantable.

Aun así, la verdadera victoria estratégica de Pekín nunca fue solo asegurar el control físico de los puertos de Balboa y Cristóbal. Aunque obtener influencia sobre estos centros logísticos era valioso, el verdadero premio geopolítico fue el reconocimiento diplomático de Panamá a China sobre Taiwán en 2017. En este sentido, Pekín jugó su mano de manera magistral, aprovechando incentivos económicos, inversiones en infraestructura e influencia política para cambiar la lealtad de Panamá.

Al mismo tiempo, los responsables políticos de EEUU desempeñaron un papel fundamental en desalojar a Pekín de estos puertos de importancia estratégica, una de las pocas reversiones en la creciente influencia de China sobre la infraestructura latinoamericana. Me tomó 29 años ver cómo este error fue corregido. Sin embargo, a pesar de este revés, el objetivo a largo plazo de Pekín—aislar a Taiwán y expandir su influencia global—sigue intacto. La batalla por Panamá nunca se trató solo del comercio marítimo; fue un paso calculado en la estrategia más amplia de China para debilitar a Taiwán y consolidar su dominio en los asuntos globales.

No cabe duda de que el objetivo final de China es borrar a Taiwán del escenario geopolítico, y está invirtiendo esfuerzos significativos en presionar a Guatemala, Belice y Paraguay. Las futuras administraciones de EEUU deben dejar claro al presidente Xi que América Latina no está en venta.

Jesús Daniel Romero, Senior Fellow, MSI2

