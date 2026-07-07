Piden que la libertad de 551 presos políticos en Venezuela no sea olvidada por la emergencia

Familiares de presos políticos exigen amnistía en una protesta para exigir la liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

CARACAS.- Organizaciones de derechos humanos de Venezuela abogaron por el apoyo a las víctimas y por la reconstrucción del país tras la devastación dejada por los sismos , pero pidieron que la libertad de los 551 presos políticos que aún permanecen a la espera de la amnistía no sea olvidada por la emergencia.

“El sistema no solo nos dejó vulnerables ante el desastre natural, sino que mantiene a ciudadanos como rehenes cuando más necesitamos que el país esté completo para levantarse”, dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un mensaje por X en el que recuerda el retraso en la aplicación de la Ley de Amnistía.

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“Incluso antes de que la tierra nos sacudiera, el proceso de excarcelaciones ya estaba estancado”.

El país vive un momento de quiebre. Tras la devastación del 24 de junio, la prioridad absoluta es apoyar a las víctimas y la reconstrucción de nuestra infraestructura, pero no podemos permitir que la emergencia invisibilice otra realidad igual de crítica: 551 personas continúan… pic.twitter.com/by1pdEby6T — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) July 6, 2026

Presos políticos sin exclusión

Informó que hasta este 6 de julio había un total de 551 presos políticos, de los cuales 23 son extranjeros y 282 son personas de la sociedad civil, y advierten que de 13 de los detenidos se encuentran en desaparición forzada pues se desconoce su paradero.

“No podemos hablar de unidad nacional mientras se mantenga la exclusión”, afirma la ONG.

“La verdadera reconstrucción no se trata solo de levantar muros o recuperar vías, sino de restablecer la justicia y la dignidad. La libertad de estos 551 seres humanos no es un tema secundario; es la base necesaria para cualquier proceso de reparación real. Si queremos un país que supere sus escombros, el primer paso debe ser abrir las celdas y reconocer que no hay estabilidad posible sin libertad. Los necesitamos a ellos, nos necesitamos todos”, enfatizó.

Libertad y derechos humanos

El Foro Penal, por su parte, exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos que, según sus registros, son 388 tras las rejas.

El presidente y director de la ONG, Alfredo Romero, dijo que muchos de las personas encarceladas, sobre todo militares, tienen capacidades técnicas que podrían poner al servicio de la reconstrucción.

Recordó que el régimen ha ofrecido su libertad constantemente pero no ha cumplido, por lo que reafirmó que “la libertad de todos los presos es urgente al día de hoy” .

Venezuela necesita hoy la unión de todos. Solo así podremos sanar, recuperar la libertad y construir una paz verdadera, basada en la justicia, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana. Unidos superaremos el dolor y abriremos camino a la esperanza. pic.twitter.com/DxC53EuuC6 — Alfredo Romero (@alfredoromero) July 5, 2026

FUENTE: Con información de ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y Foro Penal, red X