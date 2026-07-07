martes 7  de  julio 2026
DDHH

Piden que la libertad de 551 presos políticos en Venezuela no sea olvidada por la emergencia

ONG de derechos humanos afirman que el régimen dejó a los detenidos no solo vulnerables ante la tragedia, sino como "rehenes" que aún esperan la amnistía

Familiares de presos políticos exigen amnistía en una protesta para exigir la liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

Familiares de presos políticos exigen amnistía en una protesta para exigir la liberación frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas el 4 de mayo de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- Organizaciones de derechos humanos de Venezuela abogaron por el apoyo a las víctimas y por la reconstrucción del país tras la devastación dejada por los sismos, pero pidieron que la libertad de los 551 presos políticos que aún permanecen a la espera de la amnistía no sea olvidada por la emergencia.

“El sistema no solo nos dejó vulnerables ante el desastre natural, sino que mantiene a ciudadanos como rehenes cuando más necesitamos que el país esté completo para levantarse”, dijo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un mensaje por X en el que recuerda el retraso en la aplicación de la Ley de Amnistía.

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Estudiantes y familiares de presos políticos exhiben retratos de los reclusos durante una protesta para exigir su liberación frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, el 13 de mayo de 2026. Estudiantes universitarios y sus familias bloquearon la principal avenida de Caracas ese día para protestar por la desaparición forzada de unos 50 presos políticos en Venezuela y la muerte bajo custodia de aproximadamente 20 detenidos en la última década.
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“Incluso antes de que la tierra nos sacudiera, el proceso de excarcelaciones ya estaba estancado”.

Presos políticos sin exclusión

Informó que hasta este 6 de julio había un total de 551 presos políticos, de los cuales 23 son extranjeros y 282 son personas de la sociedad civil, y advierten que de 13 de los detenidos se encuentran en desaparición forzada pues se desconoce su paradero.

“No podemos hablar de unidad nacional mientras se mantenga la exclusión”, afirma la ONG.

“La verdadera reconstrucción no se trata solo de levantar muros o recuperar vías, sino de restablecer la justicia y la dignidad. La libertad de estos 551 seres humanos no es un tema secundario; es la base necesaria para cualquier proceso de reparación real. Si queremos un país que supere sus escombros, el primer paso debe ser abrir las celdas y reconocer que no hay estabilidad posible sin libertad. Los necesitamos a ellos, nos necesitamos todos”, enfatizó.

Libertad y derechos humanos

El Foro Penal, por su parte, exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos que, según sus registros, son 388 tras las rejas.

El presidente y director de la ONG, Alfredo Romero, dijo que muchos de las personas encarceladas, sobre todo militares, tienen capacidades técnicas que podrían poner al servicio de la reconstrucción.

Recordó que el régimen ha ofrecido su libertad constantemente pero no ha cumplido, por lo que reafirmó que “la libertad de todos los presos es urgente al día de hoy” .

FUENTE: Con información de ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y Foro Penal, red X

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