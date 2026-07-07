Dudamel y la LA Phil anuncian concierto benéfico por Venezuela

El director venezolano de orquesta Gustavo Dudamel durante la presentación del filme inmersivo "Symphony" en CosmoCaixa, Barcelona, Catalunya (España), el 15 de septiembre de 2020.

MIAMI.- El director orquestal Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) anunciaron que se realizará un concierto benéfico para recaudar fondos que serán destinados a ayudar a las comunidades afectadas por el doblete sísmico de sufrió Venezuela.

El evento, titulado Un Concierto por Venezuela, se llevará a cabo el 23 de agosto en el Hollywood Bowl y contará con invitados especiales que aún no han sido anunciados.

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"Venezuela siempre será mi hogar, y en cada momento, mis pensamientos están con las familias cuyas vidas han sido cambiadas para siempre por esta tragedia", dijo en un comunicado el director venezolano.

"El sufrimiento es inmenso, pero también lo es la fuerza y la resiliencia de nuestra gente. Este concierto en el Hollywood Bowl es una invitación a unirnos y transformar nuestra compasión en acción".

Apoyo

Las donaciones recaudadas serán destinadas al fondo de Recuperación por Terremotos para Apoyar a las Comunidades Venezolanas, una iniciativa de Dudamel en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“A través de nuestras asociaciones, podemos ayudar a garantizar que la ayuda humanitaria urgente llegue a quienes más la necesitan, al mismo tiempo que trabajamos en los esfuerzos de recuperación a largo plazo”, señaló Dudamel.

“Cada persona que se una a nosotros y cada contribución realizada es un recordatorio para el pueblo de Venezuela de que no están solos. Juntos, a través de la música, la generosidad y la esperanza, ayudaremos a nuestro país a sanar y reconstruirse”.

Por su parte, Kim Noltemy, presidenta y directora ejecutiva de la Filarmónica de Los Ángeles, manifestó la responsabilidad que la institución tiene con las comunidades afectadas en el mundo.

“En momentos de profunda necesidad, nuestra responsabilidad como institución se extiende más allá del escenario. Estamos agradecidos por la oportunidad de brindar apoyo financiero directo a los esfuerzos de ayuda para las comunidades en Venezuela con una donación caritativa de 50.000 (dólares), y de estar junto a Gustavo para dar vida a este concierto en el Bowl”.

Un Concierto por Venezuela también será la última presentación de Dudamel como Director Musical y Artístico de la LA Phil.