TSJ en el exilio afirma que Alex Saab no es diplomático

En la carta, Antonio José Marval Jiménez y Pedro Troconis Da Silva, quienes se presentan como presidente y primer vicepresidente del TSJ en el exilio, sostienen que es “absolutamente incierto que se afirme que el ciudadano Alex Saab es un funcionario diplomático en comisión o de carrera”.

Asimismo, indican que los supuestos estatus de inmunidad diplomática y nacionalidad venezolana de Saab no son legales según la normativa vigente en Venezuela.

“Esta institución legítima de Venezuela -dice- desconoce la pretendida imposición de inmunidad diplomática y de la nacionalidad venezolana de dicho ciudadano. Esto por no cumplir con el procedimiento legal establecido en la vigente Ley de Nacionalidad y Ciudadanía”.

Según la carta, no existe Carta de Naturaleza publicada en la Gaceta Oficial de la República, Saab no está inscrito en el Registro Civil (artículo 11.3,31 y 31). También se refiere a que no ha tenido residencia ininterrumpida de diez o cinco años en Venezuela (artículo 21.1). Además, que no se ha seguido el procedimiento de naturalización de un órgano competente en materia de nacionalidad y ciudadanía (artículo 3).

Agregan que “no siendo ciudadano venezolano, menos puede Alex Saab esperar reconocimiento de una condición de diplomático de la República Bolivariana de Venezuela”, subraya el TSJ legítimo.

Añaden que la nacionalidad venezolana se la “otorgó Nicolás Maduro como recompensa por sus servicios”.

Por más de dos años, casi desde el momento en que fue arrestado con base en una orden de Estados Unidos, Saab ha insistido en que es un "diplomático" venezolano "perseguido" por su trabajo "ayudando" al país sudamericano a evadir sanciones estadounidenses.

A Saab le habría sido otorgada la nacionalidad venezolana y nombrado diplomático tras su captura en Cabo Verde.

Además, Saab es acusado de crear un esquema a través del sistema de distribución de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción en Venezuela se conoce como CLAP, con el que obtuvo “ganancias sustanciales e importó solo una fracción de los alimentos necesarios para el programa CLAP”.

FUENTE: Con información de Al Navío