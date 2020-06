UE ratifica apoyo a Guaidó como jefe del Parlamento

“La sesión de votación que condujo a la elección de Luis Parra no es legítima ni constitucional (…) Por lo que seguimos apoyando plenamente a Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional”, expresó el alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, en una declaración.

Asimismo, indicó en nombre de los veintisiete gobiernos de la Unión Europea que “los últimos acontecimientos han profundizado más la larga crisis institucional y política en Venezuela, y reducido el espacio democrático y constitucional en el país”.

Guaidó .jpg Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, juramenta tras ser reelegido al cargo con votos de legisladores de oposición en la sede del periódico El Nacional, en Caracas, Venezuela, el domingo 5 de enero de 2020. AP/Andrea Hernández Briceño

El político español recalcó que la Unión Europea “sigue apoyando plenamente a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional” y que “rechaza fuertemente las violaciones del funcionamiento democrático, constitucional y transparente de la Asamblea Nacional, así como las intimidaciones, violencia y decisiones arbitrarias contra sus miembros”.

A finales de mayo, el TSJ al servicio del régimen de Nicolás Maduro anuló la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) que encabeza Juan Guaidó desde el mes de enero, y en su lugar reconoció la liderada por Luis Parra, un disidente de la oposición.

El fallo también prohibió la instalación de un Parlamento virtual o paralelo, y establece que "cualquier persona pública o privada que preste o ceda espacio para ello será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo".

Parra, quien no es reconocido por la oposición venezolana ni la comunidad internacional, fue investido como jefe de la AN en una accidentada sesión en la que no se efectuó ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas. Sin embargo, el TSJ aseguró que no se cometió ninguna actuación fuera del marco de la competencia constitucional.